〈アナウンサー志望→約100社に落とされ「私の未来が絶たれた」と絶望した過去も…令和の『投資の女神』佐田志歩（33）が振り返る学生時代〉から続く

日経平均が歴史の転換点を迎え、「NISA貧乏」という言葉が生まれるなど投資ブームが再燃している昨今。株式投資の世界で“投資番組の女神”として注目を浴びているのがフリーアナウンサーの佐田志歩さん（33）だ。現在はYouTubeの投資番組で数多く司会を務め、その“爆美女”ぶりや、ユニークな語り口で絶大な支持を集めている。

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瀬戸内海放送でアナウンサーをしていた佐田さんだが、2019年にフリーアナウンサーに転身し上京。しかし仕事はすぐにはうまくいかなかった。そんな中「株の知識はゼロでした」という彼女は、いかに現在の地位を築いていったのか。そこにはチラシ配りでの偶然があった。（全3回の2回目／続きを読む）



知識ゼロ状態からさまざまな投資番組に出演、今や投資の女神と言えるほどの人気・活躍を見せている佐田志歩さん

「私の代わりはいくらでもいる」フリー転身・上京での苦労

――佐田さんは2019年には瀬戸内海放送を辞め、フリーアナウンサーになります。

佐田志歩さん（以下、佐田） 瀬戸内海放送で4年間活動する中で、報道以外の仕事であったり、もう少しいろいろなことに挑戦したいと思い、フリーになる決断をしました。

――そこから東京に活動拠点を移しますね。大阪出身でもともとは関西のテレビ局を目指していましたが、関西での活動は考えなかったんですか？

佐田 考えてはいたんですが、友人から関西のフリーアナウンサー事情が思っていたより厳しいと聞いていて。出演料もそうですし、仕事もテレビかラジオが中心です。一方、東京は独立UHF局だけでも結構仕事がありますし、他にもネットや企業系など仕事のチャンスは多いかなと思って東京にしました。

――フリーアナになって、すぐにうまくいきましたか？

佐田 全然です（笑）。いきなり仕事があるとは思っていなかったですが、3つほど受けたオーディションは全部ダメで、レギュラーが1個もないままフリー生活が始まりました。

それでも最初は事務所の紹介で単発の司会の仕事をもらっていたんです。ただ、瀬戸内海放送にいると「『スーパーJチャンネル』に出ている佐田さん」だったのが、東京では「20代後半の地方局出身で、ある程度話せる女性アナウンサー」という条件で仕事をアサインされる。そのことで、私の代わりはいくらでもいると思っていました。

それでも、また仕事に呼んでもらえるために頑張らなきゃというプレッシャーはあったので、しんどかったです。

「知識ゼロ」で東証の投資番組を任されることに

――現在、佐田さんは投資系番組で引っ張りだこですが、投資系番組への出演はいつからですか。

佐田 「ストックボイス」という、東証の中にあるスタジオから配信するインターネット経済チャンネル内の、15分のミニ番組がスタートです。私のスケジュールが空いていたので、マネージャーが「佐田さん、この仕事どうですか？」と言ってくれて。当時は株の知識はゼロだったんですけれど担当させてもらいました。

――知識ゼロで株番組はなかなか大変じゃないですか？

佐田 その時ご一緒した、今は「ウィブル証券」にいらっしゃる宮島譲さんが証券界隈の中でもめちゃくちゃおしゃべりが上手な方だったんです。私は日本市場が11時半に1回終わることも知らなかったんですが、「11時半になったら日経平均株価を調べて、終値を読んで」と手取り足取り教えてくれたんです。最初にご一緒したのが宮島さんですごくラッキーでした。

――番組を始めたことで株には興味を持ったんですか。

佐田 その頃は全然です。番組としてやるだけで「株はお金持ちが余剰資金でやるもの」と自分には無縁だと思っていました。

――佐田さんが知名度を上げたのは、松井証券のYouTubeチャンネルの人気シリーズ「資産運用！学べるラブリー」（以下「学べるラブリー」）で司会を務めたことがきっかけです。どういう経緯で出演が決まったんでしょうか。

佐田 ストックボイスでは「ストボフォーラム」というイベントがあるんですが、その会場で出演するミニ番組のスポンサー企業さんのビラ配りをしていたんです。本当はビラ配りをしなくて良かったんですけど、なにか仕事をしなきゃと思って。

そこでビラを配っていたら、松井証券の方が「フリーアナウンサーの方なんですか？ もし何かあったらお願いします」と声をかけてくれて、名刺交換をしたんです。その後にその方から本当に連絡が来て「今度テスタさんの講演会をやるから、司会をお願いできませんか」と依頼があったんです。でも私は「テスタさんって誰ですか？」という感じで（笑）。

「テスタさんが何を言っているか、何もわからなかった」

――テスタさんは累計利益100億円を超える有名個人投資家ですが、株をやっていないと知らない人も多いですよね。

佐田 私も知らなくて。講演会の準備の下調べをするにも「デイトレード？ 何なんだろう」という感じだったので、調べようがないというか（苦笑）。ふわっとした知識のまま、当日、会場に行ったんですが、本番でテスタさんが何を言っているか知識がないので何もわからなかったんです。質疑応答のコーナーがあったんですけど、「寄り」「板読み」「スキャルピング」と飛び出す言葉の意味が1個も分からないくらいで。

講演会に来た方もテスタさんに聞きたいことが山ほどあるので、一つひとつの質問がとても長いんですよ。なので、私はその質問を要約してテスタさんに投げるという役割をしていたんです。そうしたら、講演会後にテスタさんと、のちに「学べるラブリー」のプロデューサーになる松井証券の武藤正樹さんが褒めてくれたんです。

それで2回目のテスタさんの講演会にも、また司会で呼んでもらった上に、武藤さんから「松井証券で今度YouTube番組を作るから、アナウンサーとして出てほしい」ということで「学べるラブリー」にも呼んでもらいました。

「そういうメンタルじゃダメ」テスタからもらった愛ある“ダメ出し”

――ビラ配りをしていなかったら、今の佐田さんはいなかったかもしれませんね。テスタさんはいまや地上波も含め多くの番組に出演し、タレント的に活躍していますが、最初から現在の雰囲気だったんですか。

佐田 今とは雰囲気が違います。私が最初に会った頃はそんなにメディアに出演していなくて、株の世界ではカリスマでしたが、今のようなバラエティー色はゼロでした。第一印象は大人しいというか「そんなに笑わなそう」という感じだったんですが、実際に話してみると面倒見が良い、優しい方でした。

1回目の講演会の後「今日は私のような者と一緒にお仕事してくださってありがとうございました」とお礼のメッセージを送ると、テスタさんは「そういうメンタルじゃダメだよ。僕も別に何者でもなかったけど、ゼロからやってきてここまで来られたから、佐田さんも頑張れ」と応援してくれました。

27歳で制服姿を披露、「大丈夫かな？」と不安だったが……

――佐田さん、テスタさんも出演する「学べるラブリー」はお笑い芸人の「マヂカルラブリー」を起用したり、証券会社のYouTube動画の中でもバラエティー色が強い番組です。

佐田 松井証券の武藤さんが舵を切って社内で反対されながらも、ほぼ一人で押し切ってあれをやった感じだったみたいです（笑）。

番組の出演者、スタッフも武藤さんが全員声をかけて集めたんです。マヂラブの村上さんは元々武藤さんがお笑い好きで親しかったそうですし、構成作家さんで元お笑い芸人の長澤のぶとしさんも武藤さんのもともとの知り合いです。

――今はビジネス系チャンネルでもバラエティ色の強い番組もありますが、「学べるラブリー」はその走りですよね。シーズン2以降からは教室のセットを組み、佐田さんも制服などコスプレをするようになります。

佐田 最初に制服を着ると聞いた時はびっくりしました（笑）。それまでディズニーのコスプレはしたことはあっても、制服はなかったんで。当時27歳で「大丈夫かな？」と思ってましたけど、33歳になった今も着ています（笑）。

最初は制服を着ながらもアナウンサーとして普通に進行をしていたんですが、だんだん番組に慣れていく中で、進行以外のコメントをすることも増えて、それをマヂラブさんがすごくいじってくださって、私を面白く見えるようにしてくれました。

――コスプレやユニークな発言と新たな一面も見せることで、佐田さん自身の人気も徐々に上がっていきました。

佐田 動画のコメント欄を見ると、だんだん私に言及してくれる人が増えているのは感じてました。でも自分に人気があるとは思っていなくて。やっぱり「学べるラブリー」だからこその私だと思っていたので、逆に怖かったです。もし番組で私を知ってくださった方が、違った番組での私を見た時に「思っていた佐田さんと違う」と感じるのじゃないかって。

――松井証券以外のビジネス系チャンネルに呼ばれるようになったのはいつ頃なんですか？

佐田 一番大きいのは「楽待」のYouTubeチャンネルに呼んでもらったことですね。2024年の夏から呼んでもらって、しかも「『学べるラブリー』の佐田さんみたいに、ズカズカ聞いてください！」と言われたんです。ただあのキャラはマヂラブさんがいるから成り立っていて、経済の専門家相手では難しいと思っていました。実際、楽待チャンネルでは、最初は全然うまくできなくて、反省ばっかりでした。

そうした中で徐々にゲストに個人投資家の方が増えてきたんです。相手が「学べるラブリー」での私のことを知っていることも多くて、そこからは私もちょっとズカズカと聞いたりと楽待チャンネルでもキャラを出せるようになって「投資家インタビューといえば佐田」という感じになっていきました。今はIR動画や決算説明会の司会もやっているんですが、担当の方からは「社長にも楽待みたいにズカズカ聞いてください」と言われています（笑）。

撮影：志水隆／文藝春秋

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（徳重 龍徳）