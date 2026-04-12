乃木坂46川崎桜、パジャマ誕生日会生配信決定 1st写真集の限定特典ポスターが解禁 黒ランジェリーのアザーカット
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、14日に発売する1st写真集『エチュード』の発売を記念して、14日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて生配信が行われることが決定した。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
番組タイトルは「今夜はパジャマで会お さくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」。17日に23歳の誕生日を迎える川崎を、ファンとともに祝うスペシャル企画となっている。
配信中に写真集（通常版）を予約購入した人限定で、２つの豪華特典が付くことも発表された。
・写真集未掲載カット使用！折り目なしB3ポスター
・写真集未掲載カット使用！「さくたんメッセージカード」
今回先行解禁された「折り目なしB3ポスター」は、写真集にも収録されている黒のランジェリーカットのアザーカット。撮影最終日にパリで撮影されたもので、絵画のような美しさが印象的な一枚に仕上がっている。
本作は、撮影の様子を“ほぼ時系列順”に構成しており、初々しい表情から始まり、時間の経過とともに徐々にリラックスし、開放的になっていく川崎の変化も大きな見どころのひとつである。
今回のカットは、ロケ最終日の最後に撮影されたものであり、撮影を終えた安堵感と充実感の中で見せた、飾らない自然体の表情が収められている。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
番組タイトルは「今夜はパジャマで会お さくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」。17日に23歳の誕生日を迎える川崎を、ファンとともに祝うスペシャル企画となっている。
・写真集未掲載カット使用！折り目なしB3ポスター
・写真集未掲載カット使用！「さくたんメッセージカード」
今回先行解禁された「折り目なしB3ポスター」は、写真集にも収録されている黒のランジェリーカットのアザーカット。撮影最終日にパリで撮影されたもので、絵画のような美しさが印象的な一枚に仕上がっている。
本作は、撮影の様子を“ほぼ時系列順”に構成しており、初々しい表情から始まり、時間の経過とともに徐々にリラックスし、開放的になっていく川崎の変化も大きな見どころのひとつである。
今回のカットは、ロケ最終日の最後に撮影されたものであり、撮影を終えた安堵感と充実感の中で見せた、飾らない自然体の表情が収められている。