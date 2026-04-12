フリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）が12日、自身がパーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）に出演。リスナーからの忠告に反応する場面があった。

生島は昨年1月に重大なコンプライアンス違反があったとしてTBSラジオのレギュラーを降板。その後、活動を自粛していたが、先週5日の放送で約1年2カ月ぶりに活動を再開した。

「75歳のわがまま生島ヒロシです」と自己紹介。初回放送を受けて、多くのメッセージが寄せられたといい、「ありがとうございます」と感謝した。

そんな中、新潟のリスナーからの「生島さんがいなくなってから、色々と他番組を聞いていましたが、やっぱり生島さんの声を待っていました。色々な方々の声も聞けて、やっぱりこれですよ。これからも頑張ってください。ただ、注意ですよ。あまり私物化すると、ダメですよ。自分の身内で固めるとダメですよ。自分のことは自分で見えないもの。偉くなってしまうと周りが見えなくなるもの。これからも聞いていきたいので頑張ってください」というメッセージは紹介された。

これに、生島は「私物化ね…何を私物化しているかよくわからないんですけど」と困惑。「まあ気をつけて、前向きに善処、後ろ向きにヨイショの精神で頑張っていきたいと思います」とコメントした。

さらに、美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏が自身のXで「高須クリニックは再チャレンジする高齢者を応援します。頑張れ 生島ヒロシ」とエールを送っていたことにも触れ、生島は「あんまりSNSとか僕見ないので」としつつ「（エールには）ありがたい限りでございます」と感謝した。