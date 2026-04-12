1990年W杯決勝のアルゼンチン戦で決勝点となるPKを決めて歓喜する西ドイツのブレーメ（中央）/Paul Popper/Popperfoto/Getty Images

（CNN）今後数日間、スペインのサッカー界では一風変わった催しが繰り広げられる。国内トップリーグ「ラ・リーガ」の上位2部に所属する男子プロクラブ約40チームが、それぞれの歴史にインスピレーションを得たレトロ調のユニホームを身にまとい、ピッチに立つ。これらのユニホームは、マドリード・ファッション・ウィークで初披露された。スペイン国民のサッカー愛を祝福するキャンペーンの一環であり、次に控える一大イベントの序章としては申し分ない。

それから10週間後には、米国、カナダ、メキシコを舞台に、史上最大規模のワールドカップ（W杯）が開催される。出場48チーム、104試合――サッカー界がこれまでに築き上げた中で最も壮大な商業的舞台だ。そこでは多くの選手が、ノスタルジーあふれるユニホームを身にまとうことになる。理由はアディダスが最近発表した新しいアウェーユニホームにある。それらは「90年代の美学」を取り入れつつ、「モダンかつ現代的な手法」でデザインされた。同ブランドの有名な三つ葉のモチーフも、30年以上の時を超えて復活する。

過去はもはや単なるコレクションの対象ではなく、実際に身に着けられ、再構築され、再解釈されているのだ。

全てを変えたあのユニホーム

サッカーのここまでの道のりを理解するには、思いの外昔まで遡（さかのぼ）る必要がある。「本格的なファン向けのレプリカシャツが広く普及したのは、1970年代になってからだった」と、「Pretty Poly: The History of the Football Shirt」の著者アレックス・アイルランド氏は語る。「実際には90年代に入ってようやく、パブに着て行くことが広く受け入れられるようになった」

96年欧州選手権（ユーロ）のアンブロ製イングランド代表アウェーユニホームは、それまでのユニホームを日常着に転換する役割を果たしたと言えるだろう。2種類の色調の青色で構成されたそのユニホームは、ジーンズと合わせられるようにデザインされていた。これはユニホームの役割がピッチの外にまで及ぶことをいち早く認識していた証左に他ならない。ここからは技術の出番だ。生地へのプリント技術の進歩によって、デザイナーは複雑なグラフィックを素材に直接施せるようになり、シャツは動くキャンバスへと変貌（へんぼう）を遂げた。その結果、サッカーのファッション史において視覚的に最も独創性に満ちた10年間が訪れることになる。

「誰もが最初に見たW杯を覚えている」。アディダスのサッカー部門ゼネラルマネジャー、サム・ハンディ氏はそう語る。「そのとき目にしたユニホームは記憶の中に深く刻み込まれる――『この姿こそがサッカーなのだ』と」

筆者の場合は、90年イタリア大会の西ドイツ代表のホームユニホームがそれだった（この記事のトップの写真）――胸元に黒、赤、金の幾何学模様が抽象的に配された、コレクターの間で今なお「聖杯」と称される一品だ。ノルウェーのコレクター、エベン・ネセット氏は、「あのユニホームを見ると、まるで無意識のうちに1990年の記憶が蘇（よみがえ）るような気分になる」と語る。同年のイングランド代表のサードユニホーム--スカイブルーを基調に鮮やかな幾何学模様が描かれているのが特徴で、ニュー・オーダーのヒット曲「ワールド・イン・モーション」と切っても切り離せない一着--は、ビンテージユニホームを扱うカルト・キッツで480ドル（約7万6000円）の値が付いている。

イングランド代表が実際にこのユニホームをピッチで着ることはなかったが、ファンからの人気に加え、チームの準決勝進出、そして最終的に大会を制する西ドイツにPK戦の末敗れるという展開が、このモデルの伝説的な地位を確固たるものにした。それはよりクラシックな白のホームユニホームと比べても遜色がない。

「ブランドがデザインにリスクを冒し、それがチームの快進撃と結びついた時、視覚的に極めて強烈な印象を残すものを作り出すチャンスが生まれる」とハンディ氏は語った。ネセット氏はこれよりさらに踏み込んで、具体的なユニホームの分類を試みる。「一見失敗作に思えるほど大胆な『クレージーなユニホーム』が94年の米国、98年のジャマイカ、98年のメキシコ。静かな完璧さを備えた『美しきユニホーム』が90年のコロンビア、94年のイタリアだ」

そうしたユニホームは何十年もの間、フリーマーケットや初期のイーベイで取引されるなど、ニッチな存在にとどまっていた。しかし、ここ20年の間に構造的な変化が起きた。クラシック・フットボール・シャツ、カルト・キッツ、ビンテージ・フットボール・シャツ、サタデーズ・フットボールといった専門プラットフォームの登場により、非公式なネットワークは大規模で信頼性の高いグローバル市場へと姿を変えた。欲しいユニホームが見つからなかったファンたちによって設立されたこれらのプラットフォームは、自分たちが必要とするものを自ら作り上げた。情熱を原動力とするプロジェクトが、収益性の高いビジネスへと進化していった。

カルト・キッツの共同創業者であるデービッド・ジョーンズ氏は、購買層の変化についてこう説明する。「70％はノスタルジーのために購入している。子どもの頃になりきっていた選手たちのユニホームを入手するのが動機だ。残りの30％は、ファッションとしてのサッカーユニホームの価値に気づいた人たちだ」

ブラジル代表のユニホームを着て写真に収まるデュア・リパや、鮮やかな緑色のメキシコ代表の94年大会用ユニホームを身にまとったティモシー・シャラメなど、スターたちがビンテージのユニホームを真のファッションステートメントとして着用し始めている。「ブロークコア（サッカーユニホームをメインにジャージやジーンズ、スニーカーなどを合わせた、80〜90年代の英国のサッカーファンを彷彿＜ほうふつ＞とさせるファッションスタイル）」の流行により、オーバーサイズのユニホームは決定的な美学となり、一過性のトレンド以上のものだと証明された。ジョーンズ氏は、シャラメが現在の最高峰だと示唆。「本人が心からサッカーを愛しているから、その印象が他とは一線を画す」と語った。同じことはデュア・リパにも当てはまる。自身はアーセナルの熱心なファンであり、試合にも足を運んでいるからだ。

しかし、この動きは単なる有名人の流行にとどまらない。心理学者クレイ・ラウトリッジ氏はこれを「歴史的ノスタルジア」と呼び、自分が実際に生きていない時代に対して抱く、自覚的な憧れだと説く。同氏の調査の結果、Z世代の成人の68％がそれを経験していることが分かった。同氏によればこうした傾向は退行的なものではなく、むしろ未来志向のものだ。つまり、より現実味のある何かに手を伸ばすことで、彼らは現在の不満を解消しているという。これはサッカーのユニホームに限ったことではなく、「100本ものマーベル映画が制作されるのも同じ理由だ」と、アイルランド氏は説明する。「即座に共感でき、好きかどうかを判断するまでもなくつながれる対象がそこにある。リメークされたシリーズ物、アーカイブを掘り起こすファッションブランド、2000年代のポップカルチャーを融合して育ったアルファ世代に至るまで、同じ力が文化をより広範に再形成している」

文化評論家のサイモン・レイノルズ氏は、この広範な状況を「レトロマニア」と表現している。我々は1994年と2026年が同じ画面上に同時に存在する、時間を超越した状態の中に生きているのだ。W杯はこれを如実に表している。各大会は密閉された、何度でも見返せる世界として存在する。そこでは1カ月間のサッカーの祭典が、時間の中で凍結している。1998年フランス大会を実際に経験していない世代でも、週末になればユーチューブでその世界を過ごすことができる。リアルタイムでは決して出会うことのなかった物事に対し、本物の感動を味わうことが可能になる。

全てが一度にやってくる夏

「今はサッカー文化の転換期だ」「それが最も明確に表れているのがユニホームだろう」。そうハンディ氏は語る。90年のW杯のユニホーム以来見られなかったアディダスの三つ葉のエンブレムは、最近、特別版ユニホームに登場し、今では25種類のW杯公式ユニホームに採用されている。ハンディ氏は「我々は過去と未来のすべてを網羅し、それらを同時に存在させようとしている」と言い添えた。

そのことを最も如実に表すのが、当時賛否両論を巻き起こし、今やカルト的な人気を誇るアディダスデザインの94年大会用米国代表アウェーユニフォームだ。ウォッシュドデニム風の生地に白い星々を斜めに配置したそのユニホームをアディダスが代表チームに初めて披露した際、その場は沈黙に包まれ、やがて気まずい笑いが漏れたと伝えられている。小売業者も同様に懐疑的だったが、それでも生産された5万着のレプリカキットは完売。この大胆なデザインは、やがて時の試練をも耐え抜くことになる。その一因は、16強に進出して多くの人々を驚かせた代表チームが重要な場面でこのユニホームを着用したことにある。30年以上が経過した今、同ブランドはこの記憶に残るデザインを基にユニホームやジャケット、短パン、帽子、さらにはスニーカーまでを含むライフスタイルコレクションを最近発売した。

1995年から米国代表のユニホームを手がけてきたナイキは、選手たちと緊密に連携して2026年モデルのユニホームをデザインした。これらは男子、女子、ユースを含む全27の米国代表チームで着用され、初めて選手たちを統一されたビジュアルアイデンティティーの下に結集させることになる。ユニホーム上で曲線を描く赤と白のストライプは、ある意味1994年のアディダス版に散りばめられた星々と同様、大胆な視覚的メッセージを打ち出している。

ハンディ氏によれば、デザインが形成するのは「レガシー」ではなく「無限ループ」だ。象徴的なスタイルは視覚における規範の一部となり、永遠に引用され続けるからだ。

この夏、その輪が自国の地で完結する。93年に創設されたメジャーリーグサッカー（MLS）は、 翌年の初のW杯開催を目指す米国の取り組みの一環であり、エコノミスト誌の調査によると、サッカーが野球を抜いて米国で3番目に人気のあるスポーツとなるのにも寄与したとされる。今回W杯が戻ってくるのはプロサッカーがまだ目新しい国ではなく、静かに、だが不可逆的に、サッカーを自国のスポーツとして確立してきた国だ。

米国代表MFのタイラー・アダムスは、その重要性をこう明言した。「30年後に振り返った時、『今でも最高傑作だ』と思えるようなユニホームを着たい」。この夏、観客の中には94年のビンテージユニホームや復刻版を着ている人もいれば、数十年後のファンが憧れるようにデザインされた最新モデルを着ている人もいるだろう。

ベルギー代表のアディダス製アウェーユニホームの襟の内側には、「Ceci n’est pas un maillot（これはただのユニホームではない）」という一文が隠されている。確かに、それはもう単なるユニホームではなくなっている。

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原文タイトル： The World Cup’s best shirts are already 30 years old（抄訳）