◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う１回裏先頭の１打席目に、４試合ぶりの本塁打で、今季初の先頭打者本塁打となる４号ソロを放ち、４５試合連続出塁も達成し、前日１０日（同１１日）に新記録となった日本人記録をさらに更新した。

１回裏先頭の１打席目。直球の平均球速が９７・６マイル（約１５６・６キロ）を誇る剛腕の右腕・ジャック・ライター投手（２５）からアーチを描いた。１回表にはドジャース先発のシーハンがニモに先頭弾を浴びていたが、お返しとばかりに同点の先頭弾。カウント２ボール、１ストライクからの４球目、内角の８６・４マイル（約１３９・０キロ）スライダーを捉えると、右翼席に運んだ。

打球速度は１０４・５マイル（約１６８・２キロ）、打球角度３６度、飛距離３９０フィート（約１１９メートル）の一発だった。昨年１２本を打った先頭打者本塁打は今季初で、メジャー通算２５本目。内訳は本拠地で１１発目、敵地では１４本となっている。

さらに、日本人記録も更新した。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁がついに「４５」。前日１０日（同１１日）にイチロー（マリナーズ）が０９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作ったこれまでの日本人記録「４３」を抜き去ったばかりだが、さらに数字を伸ばした。

ドジャースタジアムでは今季８試合目でようやく出た本拠地初アーチ。”お得意様”のレンジャーズ戦はこれで２２本目の本塁打となった。対戦球団別では、エンゼルス時代に同地区だったこともあるが、アスレチックスと並んで１位タイとなった。

大谷は開幕から本拠地での６試合は１８打数３安打の打率１割６分７厘、本塁打０、長打０、打点０と調子が上がらなかったが、３〜８日（同４〜９日）の敵地でのナショナルズ、ブルージェイズの６連戦では２７打数９安打の打率３割３分３厘、３本塁打、８打点と一気に調子が上向いた。前日１０日（同１１日）も４打数１安打。大谷は状態について「徐々に上がってきているかなという段階なので、いきなりよくなることはあまりないですし、徐々に徐々に５月くらいに向けて、状態が上がってくれば今まで通りのペースでいけるのかなとは思います」と冷静に分析していたが、一気に勢いに乗った。