INNISFREEベストセラー導入美容液が大容量サイズに♡限定エコパッケージで登場

毎日のスキンケアをもっと心地よく、そして地球にもやさしく♡INNISFREEから、大容量サイズの人気美容液がサステナブル仕様で登場します。環境に配慮したボトルと、みずみずしい使い心地が魅力の限定アイテム。肌にも心にも嬉しい新しい選択をチェックしてみてください♪

環境にやさしい限定ボトル♡

今回発売される「グリーンティーシード ヒアルロン セラム BOTTLE REPLAY EDITION」は、回収した空き容器を再利用したサステナブルパッケージを採用。

ボトルの60％に再生ガラスを使用し、そのうち25％は自社回収のリサイクル素材を活用しています。環境への配慮を感じられる特別仕様です。

KINUJOヘアドライヤー新作♡最上位モデルで叶う速乾＆ツヤ髪体験

大容量サイズでたっぷり保湿

容量は130mL、価格は4,400円（税込）。

さらっとしたテクスチャーで角質層まで浸透¹し、うるおいを長時間キープ。美容茶葉²と低分子ヒアルロン酸*³を配合し、水分と油分のバランスを整えながら健やかな肌へ導きます。

どんな肌にも使いやすい設計

低刺激*⁴処方で、乾燥肌や敏感肌など幅広い肌質に対応。

洗顔後すぐの導入美容液として使うことで、その後のスキンケアのなじみをサポートします。チェジュ島の自然にインスパイアされた限定デザインも魅力です。

肌にも地球にもやさしい選択

INNISFREEの新作セラムは、うるおいケアとサステナブルを両立した注目アイテム♡毎日のスキンケアを通して、自然とのつながりを感じられるのも魅力です。

自分の肌をいたわりながら、未来の環境にも配慮したケアを取り入れてみてください♪