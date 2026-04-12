スザンヌ、“オールホワイト”着物の入学式コーデに反響「綺麗ですね〜」「和装、メチャクチャ似合ってる」 長男が中学生に

スザンヌ、“オールホワイト”着物の入学式コーデに反響「綺麗ですね〜」「和装、メチャクチャ似合ってる」 長男が中学生に