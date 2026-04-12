スザンヌ、“オールホワイト”着物の入学式コーデに反響「綺麗ですね〜」「和装、メチャクチャ似合ってる」 長男が中学生に
タレントのスザンヌが10日、自身のインスタグラムを更新。中学生を迎えた長男の入学式に出席したことを報告し、着物姿の入学式コーデを披露した。
【写真】「和服姿が素敵ですね」“オールホワイト”の着物コーデで決めたスザンヌ
帯やバッグなど、オールホワイトで決めた着物スタイルについて「優しい色合いの素敵なお着物は西善商事株式会社 @nishizen_official さんに卒業式の袴に続き、お借りしました」と説明。
「お着物を着ると、やはり背筋が伸びます。ありがとうございました」と感謝をつづりながら、「雨の中で迎えた節目の日。着物に袖を通したこの一日が、やさしく、あたたかい記憶になりますように」と願った。
なお投稿では、「もう手はつながなくなっても、ずっと、ずっと、いちばんの味方です」と長男への思いなども記し、入学式会場で撮影した親子2ショット、終わった後に家族で出かけた食事会の写真も披露している。
コメント欄には「息子さん中学ご入学おめでとうございます」「息子さん大きくなりましたねー」「お着物素晴らしい 綺麗ですね〜」「和服姿が素敵ですね」「キラキラ」「和装、メチャクチャ似合ってる」「かわい〜い！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
スザンヌは2011年12月、プロ野球・ソフトバンクの元投手でプロ野球解説者の斉藤和巳氏と結婚。14年1月に長男を出産するも、15年3月に離婚を発表した。現在は熊本に移住。
【写真】「和服姿が素敵ですね」“オールホワイト”の着物コーデで決めたスザンヌ
帯やバッグなど、オールホワイトで決めた着物スタイルについて「優しい色合いの素敵なお着物は西善商事株式会社 @nishizen_official さんに卒業式の袴に続き、お借りしました」と説明。
「お着物を着ると、やはり背筋が伸びます。ありがとうございました」と感謝をつづりながら、「雨の中で迎えた節目の日。着物に袖を通したこの一日が、やさしく、あたたかい記憶になりますように」と願った。
コメント欄には「息子さん中学ご入学おめでとうございます」「息子さん大きくなりましたねー」「お着物素晴らしい 綺麗ですね〜」「和服姿が素敵ですね」「キラキラ」「和装、メチャクチャ似合ってる」「かわい〜い！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
スザンヌは2011年12月、プロ野球・ソフトバンクの元投手でプロ野球解説者の斉藤和巳氏と結婚。14年1月に長男を出産するも、15年3月に離婚を発表した。現在は熊本に移住。