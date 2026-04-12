【コンビニぺこ活】今月もフード業界の重鎮Ｘ氏が、コンビニ商品をじっくり分析・評価します。新年度のスタートということで、皆さん、バタバタな日々を送っているかもしれません。そんな時はＸ氏が推奨するおいしいコンビニ商品に頼っちゃうのも手ですよ！（点数は１０点満点、商品によっては販売が終了している可能性もあります）

ランチに合いそうな総菜パンもあります！

【ローソン】

【まるでプリンアラモード】「なめらかプリンのショートケーキ ２個入」（税込み４３７円）

まるでプリンアラモードのようなショートケーキで、下からスポンジ、プリン味の黄色いホイップクリーム、キャラメルジュレ、スポンジ、生クリーム、そして一番上にプリンがのった構造になっている。スポンジはきめ細かく、ふんわりと柔らかい食感で甘さは控えめだ。また、黄色いクリームはカスタードかと思いきや、プリン風味のホイップで、これだけで十分にプリンの味わいが楽しめる。そして中に入っているキャラメルジュレは、ほろ苦さがアクセントになり、とてもいい。正直、おいしいのひと言だ。

ただ、一番上のプリンは硬めで、昔ながらの「昭和プリン」といった感じ。キャラメルの風味もそれほど強くなく、この部分が残念だが、しかし、プリンアラモードのようなぜいたく感を味わえる良品と言えるだろう。（おいしさ＝９点、満足度＝１０点）

【三位一体の刺激】「麺大盛り 辛旨まぜそば」（税込み１９８円）

こちらのカップまぜそば、まず一口食べた瞬間に魚粉の香りが広がり、そこにガツンとニンニクが効いてパンチのある味だ。ピリッとした辛さは食べ進めるほどに積み上がるタイプで、食べ終わりは結構辛く感じる。また、豚と魚介のうまみが重なって、ソースに厚みがあるのもいい。また、麺は大盛り仕様で食べ応え十分だ。これで１９８円は、正直かなりコスパがいいと感じる。

全体としてはニンニクのパンチ、魚介の香り、唐辛子の刺激が三位一体になっていて、最後まで飽きずに食べられるのが高ポイントだ。アレンジ推奨とのことなので、マヨネーズは必須だろう。あとはレンチンもやしも合いそうだ。（おいしさ＝９点、満足度＝７点）

【ファミマ】

【リンゴは甘くシャキッ】「ピザサンド Ｋｉｒｉアップルフロマージュ」（税込み３４０円）

ピザのようにふわふわながらしっかりと弾力がある生地にＫｉｒｉのクリームチーズとシロップ漬けの角切りリンゴを包んだ商品だ。

リンゴは甘くシャキッとした食感で、クリームチーズと合わさることでフルーツサンドのような組み合わせになっている。全体としてはデザート寄りの味わいだが、生地の塩味が強く絶妙なバランスに仕上がっている。ただ、味の方向性が中途半端だと感じる人もいるかもしれない。（おいしさ＝６点、満足度＝６点）

【かつおだしの香り強め】「だし香る たけのこごはん」（税込み１８０円）

ファミリーマートの「だし香る たけのこごはん」は、のりなしの炊き込みおにぎりで、売り文句通りにかつおだしの香りが強めでうまみたっぷりに仕上がっている。中心部のたけのこは色の割に味は穏やかでサクサクとした食感が楽しめる。ごはんの方もたけのこ入りらしいが正直、そこは分からない程度だ。

全体としては「だしごはん」が主役の印象。ごはんの粒立ちはイマイチだが、のりなしでも食べやすい。炊き込みおにぎりとしては及第点で、だし好きには満足できる味だろう。（おいしさ＝７点、満足度＝６点）

【セブン】

【しっとり、ふわっと生地】「生ＳＣＯＮＥ 生キャラメル ２個入り」（税込み２４８・４０円）

生クリームで仕込んだしっとり食感の生地に、生キャラメルのペーストを配合したぜいたくなスコーンで、通常のスコーンのようなポロポロ感ではなく、パンのようにしっとりふわっとした生地が特徴。しっとりとした無発酵パンに近い口当たりだ。

味はキャラメルの香りがふんわりあるが控えめで、かみ進めるほどに徐々にキャラメル感が増してくる。ただ、単体で２つ続けて食べるとやや単調で水分も欲しくなるので、食べる時は牛乳が欲しいところ。個人的にはデザートのパーツとして使うといい気がするので、クリームやフルーツと組み合わせてアレンジすると満足度は高まるだろう。（おいしさ＝６点、満足度＝６点）

【温めるとおいしさアップ】「クロワッサン ベーコンエッグ」（税込み２４６．２４円）

クロワッサンにベーコンと卵サラダ、チーズを重ねた総菜パンだが、冷たい状態ではパンのサクサク感が弱く、ベーコンはやや硬めに感じる。レンジで温めるとベーコンが柔らかくなり、香りも立っておいしさがアップするが、トースターで温めた方がよりおいしいだろう。

卵はスクランブルではなくマヨネーズの効いた卵サラダで、ベーコンのしっかりした塩味と組み合わせることで食事パンとしての満足度が高まる。（おいしさ＝８点、満足度＝７点）