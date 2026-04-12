引越しをすると新たな環境にストレスが溜まる猫さんもいますが、今回登場する黒猫さんは…。テンション爆上がりの姿が可愛いと、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で5.3万表示を突破し、3800件を超えるいいねを獲得！コメント欄には「嬉しくて嬉しくて斜めって走ってる♡可愛い」「癒されます」といった声が寄せられました。

【動画：『初めての新居』→長い廊下を見て『テンション上がった黒猫』が……かわいすぎる行動】

このお家、気に入ったにゃ！！

Xアカウント「popico」に投稿されたのは、新居を初めて見学した黒猫の「くろまる」ちゃんの姿。くろまるちゃんが0歳の時、飼い主さんは引越しすることにしたといいます。

最初飼い主さんは、環境が変わることがくろまるちゃんのストレスにならないか心配していたとのこと。ところが、新居に入ったくろまるちゃんは、飼い主さんの不安を吹き飛ばすほどの大興奮した姿を見せてくれたのだとか。長い廊下が嬉しかったのか、「喜びのやんのかステップ」をしながら廊下を走り回っていたそうです。

どうやらくろまるちゃんにとって引越しは、ストレスではなく嬉しい出来事だった模様。結局、この後の新居での生活も楽しんでいたようで、大満足の新居ライフを過ごしたようです。くろまるちゃんにとっても飼い主さんにとっても、最高の引越しになったことでしょう。

見事なやんのかステップにX民の視線も釘付け

大はしゃぎするくろまるちゃんを見たX民からは、「お手本のようなやんのかステップ 可愛すぎる」「嬉しいやんのか初めて見ました！」といったコメントが寄せられ、くろまるちゃんの"喜びの舞"が大きな反響を呼びました。

2024年に引越しした当時と比べ、今のくろまるちゃんは性格も大人になったそう。このお家でいっぱい走り回ったことで、体力いっぱいの元気な男の子になったようです。

Xアカウント「popico」では、くろまるちゃんと一緒に暮らす白黒猫の「ぎゅう」ちゃんの様子も投稿されており、2人の可愛らしい日常の姿を見ることができます。

くろまるちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「popico」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。