今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの寝相。ただ寝ていたわけではありません。この猫ちゃん、なかなか個性的な寝相を披露してくれました。投稿はThreadsにて、1.5万回以上表示。いいね数は2000件を超えていました。

【写真：ハンモックで『爆睡していた猫』→後ろ足が……想定外の『クセ強めな寝相』に爆笑】

寝相の癖強め

今回、Threadsに投稿したのは「huyutomugi」さん。登場したのは、猫の麦ちゃんです。

投稿主さんがアップしたのは、麦ちゃんのお昼寝風景。キャットタワーに付いているハンモックですやすや寝ていた麦ちゃん。しかし、そのときの寝相がなかなかインパクトが強め。

後ろ足を豪快に投げ出し、Vの字開脚。下の方から見ると、ハンモックから足が生えているように見えます。これはなかなかアートな寝相ですね。ちなみに、当の麦ちゃんはそんなことつゆ知らずとばかりに、爆睡していたみたいです。

麦ちゃんの寝相にあるものを連想してしまう

ハンモックでV字開脚した寝相をしていた麦ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「スケキヨ風でグッときます」「何年経っても強い犬神家の記憶」「あんよかわいい」などの声が多く寄せられていました。どうやら、ユーザーによっては「犬神家の一族」の名シーンを彷彿とした方も多かった模様。他にも空中で落下しているように見えたという声もチラホラありました。

Threadsアカウント「huyutomugi」では、猫の麦ちゃんと冬ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの日常は見ているだけで和みます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「huyutomugi」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。