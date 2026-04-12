“府民”投票に府議会定数79→29へ削減も…吉村知事は「大阪都構想」実現へ“アノ手この手”

「３度目挑戦することはありません」

大阪が“都構想”で三たび揺れている。

大阪府と大阪市の広域行政一本化を目指す、いわゆる「大阪都構想」。’15年と’20年に大阪市の住民投票で否決されたものの、日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏（50）が２月の大阪ダブル選の結果を受け、再び俎上に載せた。

都構想自体の是非は議論すべきだが、前回の住民投票で吉村氏は

「大阪市民の判断を政治家として率直に受け止めようと思います。なので、僕が３度目挑戦することはありません」

とコメントしていた。それを翻したのだから、今回はあの手この手を駆使して勝算を上げる作戦に出ているようだ。

４月１日には住民投票の範囲を従来の市民から府民に広げられると発言し物議を醸した。

維新と自民党が合意した副首都法案が成立した場合、名称も変更して都を目指すなら

「府全域の住民投票にするという法案になっている」

というロジックだ。

２度の住民投票の差はわずかで、先の府知事選では都構想への賛成が過半数に達した。維新関係者によると

「対象を市ではなく府全体にすれば、（都構想が）通る可能性はハネ上がる」

という。

だが、地方自治の在り方として専門家からは「本旨に逆らっている」という意見が出ている。公明党所属の辻よしたか大阪市議もＸで

〈開いた口が塞がらない。（中略）これがまかり通れば、全国どこでも、周辺自治体の多数決で市町村を消滅させる先例になりかねない〉

と指弾。ようは大阪市の住民は反対しているのに、豊中市や吹田市、高槻市などの賛成多数で都構想が成立する可能性があるというのだ。

維新は並行して“府議会改革”にも着手し始めた。

本当に「身を切る改革」なのか

地域政党「大阪維新の会」大阪府議団のプロジェクトチームが議員定数を現行の79から50議席減らして29議席にするとブチ上げたのだ。

府議会の議員定数は’15年に109から88に、’23年に79議席となった。今回の削減幅はこれまでとはケタ違いで、実効性には疑問の声も。維新創設者で前府知事の松井一郎氏はＸで

〈民主主義の根幹である議員定数について減らせばよいってもんでもない、あまりに乱暴でパフォーマンスやな〉

とバッサリ切り捨てた。

大阪府の人口は約877万人。府議が29人になったら１人当たり30万人の代表者ということになり、これは他と比べて突出している。

政治評論家の有馬晴海氏は本サイトの取材に対し、

「果たして市民の意見に向き合えるのか疑問が残る。それよりも、先の衆院選で19選挙区のうち18区を維新が制していることからも分かるように、府議選で複数当選する選挙区の上位は維新で占められている。つまり『身を切る改革』をうたって定数削減しても、落ちるのは維新の議員ではなく、自民や公明の議員になるわけです。そうなれば、まさに維新の独壇場になるでしょう」

と分析する。

維新側は29人の論拠にイギリスのロンドン議会を参考にしたとしているが、ロンドンは何年もかけて緻密な調整を行って今があることを忘れてはならないだろう。

維新の大阪市議団は、４月５日から住民に意見を聞くタウンミーティングをスタートさせている。市内在住の約350人が参加し、報道陣にはなぜか非公開。案の定、住民からは

「過去２回否決されたのになぜまた住民投票をするのか。無茶苦茶や」

という“ごもっとも”な意見から

「もっと議論が深まってからやるべき」

というタウンミーティングそのものへの疑問の声も飛び出した。維新市議団の竹下隆幹事長は

「特に大阪市民の皆さんの声をいただかないことには、ご理解のない部分では進めにくいので、最終的には何かの考えを出していきたい」

と述べている。在阪テレビ局ディレクターの話。

「タウンミーティング初日の５日、吉村知事がどこにいたかといえば、京セラドーム大阪で行われた『関西コレクション』にシークレットゲストで登場したんですよね。ランウェイではマントを華麗に脱ぎ捨て会場を沸かせていましたが……。関コレよりタウンミーティングに顔を出すべきだったのではないでしょうか」

その吉村氏は早ければ来年４月にも都構想に関する住民投票実施に意欲を示している。果たしてどうなるか――。