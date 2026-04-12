久保建英のアシストで逆転も、ソシエダは3-3のドロー

スペイン1部レアル・ソシエダは現地時間4月11日、ラ・リーガ第31節でアラベスとホームで対戦し、3-3で引き分けた。

負傷から約3か月ぶりに実戦復帰を果たした日本代表MF久保建英は、試合終盤に一時逆転ゴールをアシストする活躍を披露。地元メディアからはその勝負強さに高い評価が送られている。

試合は二度にわたってリードを許す苦しい展開となったが、ソシエダが2度追い付いた。後半9分に久保が復帰を果たすと、スタンドからは大きな拍手が送られた。そしてわずか6分後にいきなり仕事をする。

エリア内に放り込まれた浮き球に対し、数か月ぶりの復帰を果たした久保が反応。頭でボールをそらすようにつなぐと、これにFWオーリ・オスカールソンが押し込み、逆転に成功した。

チームはその後試合終了間際に追い付かれたが久保に対し地元紙「ElDesmarque」は10点満点の採点で「7」を与え、高い評価を下した。寸評では「数か月ぶりにピッチに戻ったこの日本人選手は、クロスボールに飛び込んでヘディングでパスをつなぎ、オスカルソンにアシストを記録するなど、重要な役割を果たした」と、復帰戦で即座に結果を残したパフォーマンスを称えている。（FOOTBALL ZONE編集部）