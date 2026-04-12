BOYNEXTDOOR、&TEAMと“ゲーム対決” TAESAN「さらに仲良くなれた気がします！」【BOYNEXTDOOR トモダチベース】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜 後2：30〜※全8回）の第2回が、18日に放送される。それに先立って、ゲスト・&TEAMとの収録を終えたメンバーからのコメントが到着した。
【番組カット】さらに仲良しに！BOYNEXTDOORと&TEAM
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。
第2回のゲストは、&TEAMのEJ、NICHOLAS、HARUA。すでに親交のある&TEAMとさらに仲を深めるため、最強のゲーム王を決める、ゲーム対決を開催する。対決を通じて、さらに仲が深まるのか。
収録を終えたTAESANは「&TEAM先輩方と一緒にゲームを楽しむ瞬間が楽しかったです。もともと親しかったですが、トモダチベースを通じてさらに仲良くなれた気がします！」とコメント。JAEHYUNは「トモダチベースに本当に“トモダチ”の方々が出演してくださいました。ほかのゲストの方々とは仲良くなる過程をお見せしていますが、今回はすでに親しいゲストの方々とどう遊ぶかをお見せできたと思います！」と期待を高めた。
【番組カット】さらに仲良しに！BOYNEXTDOORと&TEAM
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第2回のゲストは、&TEAMのEJ、NICHOLAS、HARUA。すでに親交のある&TEAMとさらに仲を深めるため、最強のゲーム王を決める、ゲーム対決を開催する。対決を通じて、さらに仲が深まるのか。
収録を終えたTAESANは「&TEAM先輩方と一緒にゲームを楽しむ瞬間が楽しかったです。もともと親しかったですが、トモダチベースを通じてさらに仲良くなれた気がします！」とコメント。JAEHYUNは「トモダチベースに本当に“トモダチ”の方々が出演してくださいました。ほかのゲストの方々とは仲良くなる過程をお見せしていますが、今回はすでに親しいゲストの方々とどう遊ぶかをお見せできたと思います！」と期待を高めた。