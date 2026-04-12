『今夜の豊臣兄弟！』命がけの撤退戦が始まる！
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第14回「絶体絶命！」が、12日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、信長（小栗旬）の指示で、小一郎（仲野太賀）は守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）をめとることに。藤吉郎（池松壮亮）は喜ぶが、慶には悪い噂があり、しかもある理由から織田家を憎んでいた。そんな中、信長は越前・朝倉氏との戦を決意。息子を朝倉へ人質に出している長政（中島歩）と会い、出陣せず後方の守りに徹してくれればいいと告げる。だが戦が始まると、長政は父・久政（榎木孝明）から朝倉方につくよう迫られる。
今回は、浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことになり、小一郎（仲野太賀）は、その中でも最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命がけの撤退戦が始まる！ その頃、京で長政の謀反を知った義昭（尾上右近）は、ある決意を固めていた。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、信長（小栗旬）の指示で、小一郎（仲野太賀）は守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）をめとることに。藤吉郎（池松壮亮）は喜ぶが、慶には悪い噂があり、しかもある理由から織田家を憎んでいた。そんな中、信長は越前・朝倉氏との戦を決意。息子を朝倉へ人質に出している長政（中島歩）と会い、出陣せず後方の守りに徹してくれればいいと告げる。だが戦が始まると、長政は父・久政（榎木孝明）から朝倉方につくよう迫られる。