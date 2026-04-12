元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。2週連続でゲスト出演のドランクドラゴン鈴木拓（50）から「鶏ガラ」呼ばわりされ、反発する一幕があった。

番組は、ラジオにおける「相づち」論で盛り上がった。田中は「ラジオとか無音が怖いからつい相づち打っちゃうんだけど、その間がリスナーにとっては心地よかったりして。聴いてますよ、っていうのは『うん』とか言わなくても、深くうなずくだけで十分だって言われて、なるほどと」と語った。

続けて「ニコニコしながら、うなずくだけで好感あると思う。基本、笑顔ベースの人って好感持たれると思ってて」とした上で「同期の江藤愛ちゃんもそうなのよ」と語り、TBS同期入社の江藤愛アナ（40）を絶賛した。

さらに「江藤さんも基本、笑顔なの。福顔。私は真顔が怖いから」と語ると、鈴木は「全然違うもんね。何か、分かんないけど鶏ガラに見える時あるもんね」とツッコミを入れた。

田中はすぐさま「鶏ガラ？」と声を上げ「どういうこと？ それは普通に悪口なんですけど。撤回して！ 撤回して！」と反発。鈴木は「豚骨かな？」と言いつつも「すいません。どうもすいませんでした」と謝罪した。

番組公式Xには田中と鈴木のツーショット写真が公開されている。鈴木は番組常連「あったかタイムファミリー」として定着している。