保育園に行きたくない男の子に、助けを求められる大型犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で5万9000回再生を突破し、「かわいい」「なんだか困惑してる！？」といったコメントが寄せられています。

【動画：朝、男の子が『保育園に行きたくない』と駄々をこねた結果→大型犬に助けを求めて…愛に溢れた光景】

保育園に行きたくない→ワンコに助けを求めてみる

TikTokアカウント「yuka.a1006」に投稿されたのは、男の子に助けを求められているゴールデンレトリバーの男の子「ACE」くんのお姿。男の子は保育園に行きたくなくて、駄々をこねていたのだそう。

ソファの端に座っているACEくんの背中にピッタリとくっつき、行きたくないという意思表示をしている男の子。ACEくんは、「どうしよ…」と言いたげなちょっと困った表情をしています。

ちょっと困惑しているワンコ

「保育園いきまーす」とママが伝えてみても、男の子は「保育園…つまんない」とACEくんにくっついたまま動こうとしません。そんなやりとりの間、ACEくんは困った顔でママをじっと見ています。

「ACEが困ってる、早くして」とママは優しく男の子を諭してみますが、動かない男の子。この日は保育園へ気が全然向かない日だったようです。

優しく寄り添って

ソファの肘置きにアゴを乗せて、ACEくんも困惑している様子。しかしその場を離れることはなく、男の子の気持ちを受け入れ、寄り添ってあげています。

助けを求める男の子と、その気持ちをじっと受け止めるACEくん。愛に溢れた光景は、多くの人をほっこりさせることとなったのでした。

投稿には「かわいい」「なんだか困惑してる！？」「行きたくない日もあるよね！」「可愛くて、イイヨ行かなくてって言ってしまいそう」「愛を感じる」といったコメントが寄せられています。

ACEくんの活気溢れる日常は、TikTokアカウント「yuka.a1006」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuka.a1006」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。