旅行から帰ってくるお母さんを迎えに行くことになったワンコ。再会を待ちわびる様子と、ついに訪れた瞬間のリアクションが多くの人の心を掴んでいます。

記事執筆時点で再生回数は12万回を突破し、「可愛い」「本当に大好きなんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：旅行に出かけたお母さん→犬と一緒に『駅までお迎えに行った』結果…愛おしい『2日ぶりの再会』】

「迎えに行く？」の一言で

YouTubeチャンネル「koharuthegermanshepherd_dog」に投稿されたのは、ジャーマンシェパードの維桜（こはる）ちゃんのお姿。この日、2日間不在だったお母さんが帰宅することになり、駅まで迎えに行くことになったといいます。

「迎えに行く？」と声をかけられた維桜ちゃんは、すぐに反応。首を傾けながら尻尾を振り始めたそうで、その言葉を理解しているかのような様子には思わず驚かされます。期待が高まっていることが伝わる仕草も印象的だったとか。

隠しきれない期待

出発が決まると、維桜ちゃんは迷うことなく玄関へ向かい、そのまま車へと向かったそうです。自ら乗り込む姿からは、「目的」をしっかり理解しているかのような頼もしさも感じられ、その様子はまるで人間の子どものように見えて頬が緩んでしまうほど。

駅に到着してからも落ち着かない様子で窓の外を見つめたり、時折振り返ったりと、どこかそわそわしたご様子。一点を見つめ続ける集中力は、「きっとここから来る」と信じているようにも見えて、健気さに心をくすぐられます。

喜びがあふれて

しかし、お母さんは反対側から登場。維桜ちゃんはその存在に気づかず、しばらく反対側を見続けていたそう。待ちわびているその一途さが、なんとも愛おしい光景だったとか。じっと視線を外さない様子からは、それほどまでに再会を待ち望んでいたことが伝わってくるよう。

そして「ただいま」の声とともに振り返った瞬間、喜びが一気に爆発。尻尾を激しく振りながら駆け寄り、顔や体に鼻を押し当てる仕草からは、安心と嬉しさがあふれていたようです。その光景は、大好きな存在との再会を心から喜ぶ維桜ちゃんの気持ちがあふれ出た、なんとも愛おしいひとときだったのでした。

投稿には「ちぎれんばかりのシッポ振りｗ」「ママさんに会えたときのこはちゃんの嬉しさに涙ぐんじゃいました」「ちゃんと会話も出来てるし、お利口さんだし、人間の子供みたい(笑)」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「koharuthegermanshepherd_dog」では、維桜ちゃんの日常や家族との心温まるやり取りが多数投稿されています。賢く愛情深い維桜ちゃんの姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「koharuthegermanshepherd_dog」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。