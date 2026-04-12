新たに子犬を迎えたご家族。気になるのが先住犬との相性ですが、そんな心配は杞憂だったようで…！？微笑ましい『はじめまして』に反響が集まり、投稿は43万回再生を突破。「ダブル天使♡」「可愛すぎて涙出てくる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『子犬と先住犬が仲良くできるか』心配していたら、会わせた瞬間に…『はじめましてとは思えない光景』】

先住犬の元へ子犬が…

新しい家族を迎えるとき、気になるのが先住犬との相性。TikTokアカウント「_____530___」で話題となっているのは、そんなドキドキの瞬間を捉えた投稿です。

お姉ちゃん犬であるゴールデンレトリバーの元に、トテトテとおぼつかない足取りで向かう子犬ちゃん。これまで一匹で過ごしてきた先住犬とうまくやっていけるのか…期待と不安が入り混じる緊張の瞬間です…！

子犬の犬種は超大型犬のバーニーズマウンテンドッグですが、このときは小さな体でお尻を可愛く振りながらお姉ちゃん犬の元へまっしぐらだったそう。

ぴったり寄り添う2匹に感動

そのままお姉ちゃん犬の前でコテン…と転がるように腰を下ろし、ぴったり寄り添ったといいます。そんな子犬を優しく受け入れるゴールデンさん。まるで前から一緒に暮らしていたかのような自然な空気感には驚きとともに、思わず頬が緩みます。

お互い警戒する様子はみじんもなく、むしろ『やっと会えたね』とでも言わんばかりにリラックスし、安心しきったわんこたちの表情…。言葉では説明できない何かが通じ合った『はじめまして』のシーンは、多くの人の心をじんわり温かくさせたのでした。

この投稿には「なんて幸せな世界」「癒しも2倍ですね」「可愛すぎて呼吸してなかった…」など、多くのコメントが寄せられています。

心配過ぎて困り顔のわんこ

微笑ましい2匹の別投稿もご紹介！ソファに上りたい子犬ちゃんは、小さな体で一生懸命ジャンプ…！無邪気な笑顔を振りまきながら、ソファの下でドタバタする姿は愛らしい限り。

ところがそんな子犬ちゃんが心配なお姉ちゃん犬であるゴールデンさん。『大丈夫？』『もうやめたら？』と、心配そうに見守っていたといいます。

子犬ちゃんが場所を変えれば一緒に歩いて先回り。困り顔のゴールデンさんもまた可愛いの極み…！お転婆な妹をもつとお姉ちゃんの心配は尽きないようです♡

愛らしい2匹をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「_____530___」を覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「_____530___」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております