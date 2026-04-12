きょう（12日）未明、岡山県倉敷市で同居していた男性を刃物で切り付け殺害しようとしたとして自称パート従業員の女（29）が現行犯逮捕されました。

【写真をみる】同居男性を刃物で切り付け殺害しようとした殺人未遂の疑い 自称パート従業員の女（29）を現行犯逮捕→事件前「踏切内に女性が座り込んでいる」と110番通報

未明に通行人から「踏切内に女性が座り込んでいる」と110番通報

警察によりますと、女（29）は午前3時5分ごろ、倉敷市の自宅で知人の会社員男性（33）の頭などを刃物で切り付け殺害しようとした殺人未遂の疑いが持たれています。

午前1時29分ごろ、通行人から「踏切内に女性が座り込んでいる」といった内容の110番通報があり、警察が駆け付けたところ女を発見、その後自宅へ送りとどけたということです。そして自宅を離れようとしたところ、室内から大きな物音がしため、室内を確認したところ頭から血を流している男性を発見し、捜査を行った結果、女の容疑を特定し現行犯逮捕したものです。

警察の調べに対して女は…

男性は救急搬送され、頭と肩と腕に切り傷を負いましたが、命に別状はないということです。



調べに対して女は黙秘しているということで、警察では動機など捜査を続けています。



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