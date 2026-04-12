木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」が９日にスタートした。

女優を引退して大手企業の御曹司と結婚した坪倉あゆみ（木南晴夏）だったが、夫の坪倉渉（中村俊介）のモラハラが酷く、先妻の娘陽菜（吉田萌果）には反発される悲惨な日々。ある日、キッチンで倒れると、Ｋｅｉと名乗るシェフ（高杉真宙）が現れ…。

ネットでは初回から、夫・渉のモラハラ＆マザコンに「イライラ」「旦那クソムカつく」「こいつ嫌い」と大荒れ。ラストには、ここからあゆみを救ってくれるのかＫｅｉの意外な事実が判明したが…。

あゆみが懸命に作った料理を酷評して食べず、案の定「じゃあ、あんたが作ってみろよ！」のツッコミが殺到。掃除にも細かくダメ出しに「専業主婦なんだから家事は完璧にやってくれよ！」の恫喝も飛び出し、「可哀想すぎて見てられない 胸糞悪すぎる」「モラハラ無理」「もう早くその家を出て」「お前が行けよ」「クズすぎる」「旦那が中村俊介様なのアツい」「来週も見る」と初回から盛り上がった。