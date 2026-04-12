タレント中山秀征（58）が11日までにインスタグラムを更新。左足関節脱臼骨折で入院したタレント松本明子（60）を見舞ったことを報告した。

中山は「松本明子さん 4月8日に還暦を迎えた松本さんですが、なんと足の骨を折ってしまい病室で誕生日をむかえることに しかし、そこは持ち前のパワフルさで病室は大爆笑!!同期の大沢逸美さん木元ゆうこさん小林千絵さん同期アイドル大集合」とつづり、松本とのショットや、同期アイドルらとの集合写真をアップした。

続けて「手術も無事に終わり、これからはリハビリ頑張って下さい 少しゆっくりして下さいね これからもDAISUKIです!!」と松本へエールを送った。

この投稿にフォロワーからは「年を重ねても永遠に友達」「どうか人生を終えるまで仲良しで居て欲しいです」「もう最高 このお2人大好きです」とコメントが寄せられている。

松本は3日昼に自身のインスタグラムを通じ「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました。（正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です）」と発表した。

中山にとって、松本は所属事務所の1年先輩。6日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）で「僕と松本さんが出会ったのは40年以上前。僕が16歳、松本さんが17歳。お互いが高校生だった」と話していた。