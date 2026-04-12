さっそく自転車で青切符を切られたのですが、反則金を支払わなかった場合どうなりますか？ 未払いの影響を教えてください。

自転車の青切符とは何か

自転車の青切符は、正式には「交通反則通告制度」です。自転車の交通違反のうち、比較的軽微で定型的な違反について、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに処理できる仕組みです。

警察庁は、自転車の事故抑止と、違反者への実効性ある対応のために制度を導入したと説明しています。対象は、16歳以上の自転車運転者です。



反則金を支払わなかった場合の流れ

青切符を交付されたあと、違反を認める場合は、取り締まりの翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付します。ここで納付すれば、刑事手続には移らず、起訴もされません。

ただし、この仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された期日に交通反則通告センターへ出頭し、通告書と納付書の交付を受ける流れになります。遠方などで出頭できない場合は、通告書などが郵送されることもあります。

その後、通告を受けた翌日から10日以内に納付すれば、ここでもまだ刑事手続には進みません。問題は、この段階でも支払わなかった場合です。警察庁のホームページでは、反則金を納付しないときは刑事手続に移行すると明記しています。



自転車の青切符の反則金を支払わなかった場合の影響と注意点

反則金を払わない場合の最大の影響は、「ただの未払い」で終わらず、刑事事件として扱われる可能性があることです。青切符は、反則金を納めることで簡易に終わらせる制度です。

そのため、納付しなければ本来の刑事手続に戻りますが、状況によっては捜査や呼び出しの対象となり、検察の判断を経て処分が決まる流れになります。

逆にいえば、期限内に納付した場合は、起訴されず、裁判を受ける必要もなく、有罪となって前科がつくこともありません。未払いの不利益を考えると、「あとで考えよう」と放置するメリットはほとんどないでしょう。

特に、反則金を支払わずにいると、通告センターへの出頭や郵送でのやりとりが必要となり、手続きの負担が大きくなります。こうした負担が仕事や通学に影響するおそれもあるため、書類を受け取った時点で期限を確認し、できるだけ早く対応することが大切です。



青切符を切られたときは、まず期限と手続きを確認しよう

まず確認したいのは、納付書の有無、納付期限、出頭指定日です。青切符を受け取った直後は動揺しやすいものですが、必要なのは感情的になることではなく、手続きを正確に進めることです。

違反内容に疑問がある場合でも、放置してよいわけではありません。手続きの案内を確認し、不明点があれば所轄の案内先に早めに相談したほうが安全です。自転車の青切符は、軽く見てよい制度ではありません。

しかし、期限内に適切に対応すれば、刑事手続や前科の不安を避けやすい仕組みでもあります。未払いの影響を正しく理解したうえで、書類を受け取ったらすぐに期限と手続方法を確認しましょう。余計な不利益を避けるためにも、落ち着いて対応することが大切です。



出典

警察庁 自転車安全運転 自転車の新しい制度

内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入！ 何が変わる？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー