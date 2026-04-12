3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させる脳トレクイズです。木の上で過ごす動物や、魅力的ないたずらっ子を指す表現、植物の名前をヒントに1分以内の正解を目指しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、動物園の人気者から、人の性格を表す言葉、そして植物の名前まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ら
□□くま
□□おい

ヒント：オーストラリアに住むユーカリを食べる動物や、いたずら好きで魅力的な人を指す言葉、そしてハート型の葉を持つ植物の名前を思い出してみてください。

答えを見る






正解：こあ

正解は「こあ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「こあ」を入れると、次のようになります。

こあら（コアラ）
こあくま（小悪魔）
こあおい（小葵）

どれも正しい言葉になりますね。今回は、動物、人の性質、植物というバラバラなジャンルの言葉をつなぐ必要がありました。それぞれの言葉が持つ視覚的なイメージをパッと浮かべる習慣をつけると、脳の検索スピードがさらに鍛えられますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)