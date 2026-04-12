【ひらがなクイズ】正解すると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは人気の動物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、動物園の人気者から、人の性格を表す言葉、そして植物の名前まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□ら
□□くま
□□おい
ヒント：オーストラリアに住むユーカリを食べる動物や、いたずら好きで魅力的な人を指す言葉、そしてハート型の葉を持つ植物の名前を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こあ」を入れると、次のようになります。
こあら（コアラ）
こあくま（小悪魔）
こあおい（小葵）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、動物、人の性質、植物というバラバラなジャンルの言葉をつなぐ必要がありました。それぞれの言葉が持つ視覚的なイメージをパッと浮かべる習慣をつけると、脳の検索スピードがさらに鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、動物園の人気者から、人の性格を表す言葉、そして植物の名前まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□くま
□□おい
ヒント：オーストラリアに住むユーカリを食べる動物や、いたずら好きで魅力的な人を指す言葉、そしてハート型の葉を持つ植物の名前を思い出してみてください。
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正解：こあ正解は「こあ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こあ」を入れると、次のようになります。
こあら（コアラ）
こあくま（小悪魔）
こあおい（小葵）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、動物、人の性質、植物というバラバラなジャンルの言葉をつなぐ必要がありました。それぞれの言葉が持つ視覚的なイメージをパッと浮かべる習慣をつけると、脳の検索スピードがさらに鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)