人気格闘家が投資詐欺を受けたと激白。8000万円もの被害にあったことを明かした。

【映像】「8000万円騙し取られた」投資詐欺を持ちかけた相手とのやりとり

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気バラエティ『愛のハイエナ』の特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）とさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな「お騒がせ者」たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる企画である。

格闘家で実業家の皇治（36歳）が仲の良い有名アスリートの先輩から紹介された人物から投資詐欺を受けたと告白。先輩と共に「騙されるようなアスリートは馬鹿や」と話しをしていたにも関わらず、実はその紹介相手が詐欺師だったという。

詐欺の手口は、最初は利益が出ているように見せて安心させるという巧妙なものだった。皇治が誕生日パーティーを開いた際には、詐欺師が120万円もの会費を支払う場面があり、その際「僕は皇治のことがめっちゃ好きだから（自分が払う）」と熱く語ったという。その瞬間は感動したという皇治だが、冷静になると「それ俺の金やないか！」とツッコミを入れていた。

結果として総額8000万円を失った皇治だが、現在は弁護士を通じて交渉中であると明かした。しかし、提示された返済条件は「月々10万円」というもので、屋敷裕政から「8000万返すのに何年かかんねん！」と驚愕の声が上がった。