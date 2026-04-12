英国で爆発的人気を誇るボーイズバンド「Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１０」が１２日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に出演した。

世界的グループ「ワン・ダイレクション」を生み出した英国の大物プロデューサー、サイモン・コーウェル氏がプロデュースして結成された７人組バンド。今年１月にデビューしたばかりにも関わらず、英国では１３公演のチケットがわずか１分で完売となる人気ぶりだ。

番組中、外国人が初めての日本食を試食する人気企画「日本食 ハジメマシ亭」に登場した。まずポルトガル出身でボーカルとギターを担当する最年少メンバー、１７歳のニコラスがチャレンジした。

３つの料理を食べて何が一番おいしかったかを、モデルでタレントの森泉、タレントの井上咲楽、お笑いコンビ「ジェラードン」が当てるクイズ形式の企画。そこで森は「どんな食材が好き？」、井上は「ネバネバした食感のものは好きですか？」などと尋ねた。

しかし「ジェラードン」のアタック西本は「お父さんのケイジさんとは…」と大ボケ。相方のかみちぃに「お父さん、ニコラス・ケイジさんじゃないよ！」とハリウッド俳優ではないことをつっこまれた。

だがニコラスが「面白い話があるんだ。母がニコラス・ケイジの大ファンで、彼から僕の名前をとったんだ」と告白。これには出演者は「えええええ！」と騒然。ボケたつもりのアタック西本も「そんなことある！？」と仰天。ニコラスは「なんで僕のこと知ってるの？」と笑顔を向けていた。