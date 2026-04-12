フリーアナウンサーの生島ヒロシが１２日、パーソナリティーを務める文化放送の新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・午前９時）に出演した。

生島は、コンプライアンス違反で昨年１月２７日にＴＢＳラジオがパーソナリティーを務める同局「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」（月〜金曜・午前５時）を降板。以後、活動自粛していたが今月５日にスタートした文化放送の同番組のパーソナリティーとして活動再開した。

２週目を迎えた生島は「日曜日らしい放送にしていきたいと思っております」と明かし「いろんなメールをたくさんいただきましてありがとうございました」とリスナーに感謝した。

アシスタントを務める松永安奈アナがリスナーからのメールを紹介した。その中で「新潟県」のリスナーから「生島さんがいなくなってから、いろいろと他番組を聞いていましたが、やっぱり生島さんの声を待っていました」と読むと生島は「でしょう」と応じた。

リスナーは「いろいろな方々の声も聞いて、やっぱりこれですよ。これからも頑張ってください。ただ注意ですよ。あまり私物化するとダメですよ。自分の身内で固めるとダメですよ。自分のことは自分で見えないもの。偉くなってしまうと、周りが見えなくなるもの。これからも聴いていきたいので頑張ってください。ライフワークですよ。よろしくお願い致します」とメッセージを送った。

これに生島は「私物化ねぇ〜何を私物化しているかがよくわからないんですけど。気をつけて、前向きに善処、後ろ向きにヨイショの精神で頑張っていきたいと思います」と応じていた。