元プリンセスプリンセスでシンガー・ソングライターの岸谷香（59）が12日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しのフリーアナウンサーとのモロッコ旅ショットを披露した。

これまでの投稿でモロッコを旅し、スマホが壊れたことを明かしていた岸谷は「元に戻った携帯でMorocco旅の後半を！！」と書き出し、街中での自身と米ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・久保純子の2ショットをアップ。

「子供達は授業や仕事があり、カサブランカでバイバイして、そこからはNYから仲良し久保純子ファミリーと合流！！後半の最大の目玉はシャウエン！！青い街！！本当に空との境目が分からないぐらい青い、美しい街でした」と振り返った。

「フェズという街では、なめし革が有名らしく、その製造場所を見学に！！沢山の動物の皮をなめして、大きな桶に漬け込んで色を付けていく。かなりの臭いがすると聞いてビビっていましたが、入り口で立派なミントの枝を一本ずつ握らされ どーやら鼻に押し当てて臭いを紛らわせって事らしい 凄いシンプルな発想」と紹介した。

「その後、私達は前半で行ったサハラ砂漠に向かう純子チームとバイバイして帰国。今回、人生初のアフリカ大陸！！景色、宗教、人々の生活、、、何もかもが衝撃的で、日本で暮らす便利さ楽さにホッとする反面、砂漠で暮らすノマドの人達は私の暮らす日本での生活を決して羨ましいとは思わないだろうな、、とかとか「幸せ」について色々思う旅でした。でも、本当に見た事ない地球の裏側の景色をいっぱい観れた最高の春休みでした！！またライブなどで話すね」と記した。

「帰国して、珍しいぐらいに伸びた爪を見てお休みを満喫した事を実感。他人の手みたい パチパチと切って、明日からアラバキの準備すっかな〜と思ったのでした」と締めくくった。

岸谷の投稿に、フォロワーからは「青の街も神秘的 素敵な曲が生まれそー♪」「1枚目素敵。アイドルっぽくもあり、ロッカーっぽくもあり最高のショットですね」「楽しそうな様子が充分伝わりました〜！サハラ砂漠でせかいちのPV思い出しました」といった反響が寄せられている。