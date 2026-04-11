日本デザインコミッティーが、第798回デザインギャラリー1953企画展として「デザイナーと道具2026」を開催する。会場は松屋銀座7階・デザインギャラリー1953で、期間は4月15日から6月8日まで。入場料は無料。

【画像をもっと見る】

デザイナーと道具2026では、デザインコミッティーのメンバーが日頃の仕事やプライベートで愛用している「思考表現のための道具」をデザイナーの筆跡や思考の痕跡と併せて展示。2005年に開催し反響を呼んだ企画展 「デザイナーと道具展 ―アイデアを客観化する筆記用具―」のコンセプトを踏襲しつつ、現代の多様な制作環境に合わせてテーマをアップデートした。深澤直人や原研哉、隈研吾といった全19人が参加し、亀倉雄策と柳宗理が使用していた道具を特別出展する。

企画展に寄せてプロダクトデザイナーの鈴木元は「スケッチは、主観と客観の行き来である」と、2005年に開催された「デザイナーと道具」展でディレクターを務めた佐藤卓の言葉を引きながら、「新しいテクノロジーが広がる現代も、この往復運動がデザインの原点であることは変わりありません。亀倉雄策、柳宗理から現メンバーまで、日々使う道具を通して、その思考のプロセスをご紹介します」とコメントしている。

◾️デザイナーと道具2026

開催期間：2026年4月15日（水）〜6月8日（月）

会場：松屋銀座7階・デザインギャラリー1953

所在地：東京都中央区銀座3-6-1

入場料：無料

参加者：深澤直人／原研哉／平野敬子／岩崎一郎／小泉誠／隈研吾／黒川雅之／松永真／面出薫／三谷龍二／内藤廣／中村勇吾／佐藤卓／須藤玲子／鈴木元／鈴木康広／田川欣哉／田中俊行／山中俊治／亀倉雄策／柳宗理