恋に落ちた男性は必ず聞いてくる！本命サインと見ていい「質問」３つ
男性は恋に落ちると、無意識のうちに相手の女性に対して特定の質問をしてしまうもの。そこで今回は、男性が好きな女性にだけする、本命サインと見ていい「質問」を紹介します。
「彼氏いる？」
男性が「彼氏いる？」と質問してきたら、それはほぼ確実に本命サイン。男性は基本的に、興味のない女性の恋愛事情を探ろうとはしません。直球で聞いてくる場合もあれば、「休日は誰かと過ごすの？」など遠回しに探る場合も。この質問には「あなたに可能性があるなら、チャンスをつかみたい」という気持ちが隠れています。
「好みのタイプは？」
「どんな男性がタイプ？」という質問には、「自分は彼女の理想に合っているだろうか」という男性の不安が隠されています。つまり、この質問をされたらチャンス！相手の男性の特徴や長所を含めた回答をすれば、「自分のことかも？」と彼の心を掴めるでしょう。
「休日何してる？」
男性の「休日はどう過ごしてる？」という質問には、「デートに誘うきっかけが欲しい」という意図が隠れている可能性大。この質問には、１人で過ごす時間もあることや、彼の趣味に近いことに興味があると伝えるのが効果的。「カフェでまったりすることが多いけど、最近〇〇にも興味あるんだ」と答えれば、「今度一緒に行かない？」という誘いを引き出しやすいでしょう。
今回紹介した質問を男性からされたら、それはあなたへの特別な気持ちのサイン。ただ答えるだけでなく、少し先の展開を意識した返答をしてみてくださいね。
🌼100点の回答は？気になる男性に「彼氏いるの？」と聞かれた時の模範回答