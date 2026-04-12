頑張っているのに「お腹だけ重い」人へ。寝たまま整えるだけで横腹のもたつきが消える簡単習慣
「食事も気をつけているし、運動もしているのに、なぜかお腹まわりだけ重たい…」という状態であるなら、“体のねじれ不足”が原因かもしれません。座りっぱなしやスマホ姿勢が続くと、体はねじる動きを失い、代謝や巡りも滞りがちに。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【ワニのポーズ】。寝たまま体幹と内臓まわりにアプローチし、横腹のもたつきをすっきり整えていきます。
【STEP１】姿勢をセットする
【STEP２】ゆっくり倒す
息を吐きながら、両ひざを揃えたまま片側へゆっくり倒します。肩が浮かない範囲でOK。無理に床につける必要はありません。
【STEP３】ねじりをキープ
ねじった状態で顔を反対側へ向け、ゆったり呼吸を続けます。３〜５呼吸（約30秒）キープしたら、ゆっくり戻して反対側も同様に行いましょう。
▶︎効かせるコツ
“強くひねる”より“ねじれをほどく”意識が大切。ひざを揃えたまま動かすことで体幹にしっかり効き、肩を浮かせないことで余計な力みを防げます。呼吸に合わせてじわっと深めていくことで、内臓まわりまでやさしく刺激が入り、巡りの変化を感じやすくなるはずです。
体がスムーズにねじれるようになると、横腹の重さやもたつきは自然と変わっていきます。まずは寝る前の１セットからでOK。無理なく続けることが、見た目の変化につながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はヨガインストラクター、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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