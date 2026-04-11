なぜか先の話が出てくる…。男性が本命にだけする“未来前提の会話”
「来年ここ行きたいね」「その頃どうしてるかな」など、男性との何気ない会話の中でいつの間にか自分が自然と組み込まれていることはありませんか？大げさな将来の話ではなくても、“未来にあなたがいるかどうか”。そこに男性の本命サインははっきり出ます。
未来の話に“自然と含まれる”
男性は本命相手には、「一緒に行こう」「その時はこうしよう」といった未来の話が自然に出てきます。わざわざ意識しているというよりも、当たり前の前提として“二人でいる未来”を描いている状態です。
短いスパンでも“先を見ている”
将来の話といっても、数年後の話だけではありません。「来月どうする？」「次の休み何しようか」など、少し先の予定を一緒に考えようとするのも男性の本命サイン。関係を続ける前提があるからこそ、自然と先の話が増えていきます。
一人前提の話が減っていく
男性は本命相手には、「自分だけの予定」の話が少しずつ減っていきます。代わりに、「一緒にどうするか」という視点が増えていくのが特徴です。無意識のうちに、生活や時間の中に相手を組み込んでいるのでしょう。
将来の話をするかどうかではなく、「その中に自分がいるかどうか」。ここを見ると、男性の本音はかなりわかりやすいです。未来の前提に入っているかが、あなたが本命かどうかの分かれ目と言えます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼私って本命？男性との会話から読み取る「男性のホンネ」