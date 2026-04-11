なぜか離れられない。不倫関係に依存してしまう女性の共通点
「もうやめたほうがいい」と頭ではわかっているのに、なぜか離れられない。連絡が来るだけで気持ちが揺れてしまう。不倫中、そんな状態にハマる女性は少なくありません。そして、不倫関係に依存してしまう背景には、いくつかの共通した傾向があります。
“自分の価値”を相手で測ってしまう
男性から求められることで、自分の価値を感じられる。そんな感覚が強くなると、その関係自体が心の支えになっていきます。連絡が来るかどうかで気分が左右されたり、会えたことで安心したりなど、気づかないうちに自分の軸が相手に預けられている状態になっているでしょう。
“不安定さ”が気持ちを強くしてしまう
いつ会えるかわからない、連絡も一定ではない。そんな不安定な関係ほど、気持ちは強くなりやすい傾向があります。手に入りにくいものほど価値を感じてしまう心理が働き、本来以上に男性への執着が強まっていきます。
“ここまで続いた”を手放せない
不倫関係が長くなるほど、「ここで終わらせるのはもったいない」と感じやすくなるのが人の性。これまでの時間や感情が、やめる理由ではなく“続ける理由”に変わっていきます。でも、その積み重ねがあるからこそ苦しくなっている場合も少なくありません。
依存は、「弱いから」ではなく「満たされているように感じてしまう構造」から生まれます。だからこそ大切なのは、今の不倫関係が本当に自分を満たしているのか、それとも揺らし続けているのかを見極めることです。 ※画像は生成AIで作成しています
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