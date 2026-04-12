◇インターリーグ メッツ6―11アスレチックス（2026年4月11日 ニューヨーク）

メッツ・千賀滉大投手（33）が11日（日本時間12日）、本拠でのアスレチックス戦に先発。2回1/3を投げてメジャー自己ワーストとなる7失点で2敗目を喫し、チームも4連敗となった。試合後、カルロス・メンドサ監督（46）は千賀の投球内容について言及した。

初回こそ無失点で切り抜けたものの、味方が先制した直後の2回に連打と2四球で押し出しの同点。さらに併殺崩れの間に勝ち越しを許した。3回には2本の本塁打を浴びるなど5失点。わずか2回1/3での降板に、本拠に詰めかけたファンからはブーイングが巻き起こった。

指揮官は「速球の制球があまり良くなくて、全体的に本来の状態ではなかった」としたうえで「カウントを整えたり、ストライクを取るためにシンカーを多く使っていたが、球の感覚自体がつかめていなかった。四球もいくつかあったし、リリースの時点でボールになってしまうこともあった。総じて制球が安定せず、不利なカウントをつくってしまっていた」と振り返った。

今季初登板の3月31日（同4月1日）カージナルス戦では6回2失点、前回登板の5日（同6日）ジャイアンツ戦でも5回2/3を2失点と安定感を示していたが、この日は乱れた。「試合の最初の1球は97〜98マイル（約156〜158キロ）くらい出ていたと思うけど、球速自体も安定していなかった。93〜94マイル（約150〜151キロ）の球もあったし、その中にはシンカーもあればフォーシームもあった。リズムをつかもうとして、自分の状態を取り戻そうとしていたように見えたけど、今日はそれができなかったということだ」と話した。