「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の決勝戦・東3局1本場。優勝を争う大舞台で、72歳のトレンディ俳優・石田純一が、放送対局の常識を覆す前代未聞の行動を見せ、スタジオを騒然とさせた。

【映像】石田純一、まさかの行動

石田は1万8100点持ちのラス目という苦しい立ち上がり。普段は深夜2時には就寝しているという石田にとって、この「徹マン」企画は体力・精神力ともに限界を試される戦いとなっていた。しかし、逆転を狙う石田は9巡目にテンパイを入れると、平和・赤が確定した勝負手の2・5筒待ちで堂々とリーチを宣言。勝利への執念を見せつけた。

ところが、リーチ直後に事件は起きた。なんと石田は、プライベートの麻雀ではよく見られる、他家に手牌を覗かれないよう牌をすべて伏せてしまう行動に出たのだ。対局の様子を視聴者に届ける放送対局において、手牌が見えなくなることは致命的。この異常事態に、実況の日吉辰哉は「ちょっと待ってください！見せてくれー！純一、手を見せろ！」と魂の叫びを上げ、スタジオの共演者たちも予期せぬ「クローズリーチ」に大爆笑となった。

当然、周囲から常に牌は見える状態にしておかなければならないとすぐさま指摘が入り、石田が慌てて牌を開き直すというハプニングに発展。深夜の対局による疲労の影響か、はたまた長年のプライベート麻雀の癖が出てしまったのか、レジェンド俳優が見せた一面に、場は和やかな空気に包まれた。

視聴者からは「おもろすぎるｗｗ」「これは見たことがなかった」「おじさんあるある」「クローズリーチｗ」「番組のことを考えてくれぇぇｗ」といったコメントが続出。技術や点棒のやり取りを超えた、石田の人間味が爆発した瞬間だった。

（ABEMA／チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦）

