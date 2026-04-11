【３ヶ月で−２kg】“動かない時間”を減らしただけ。私の体が軽くなった理由
「食事も見直したし、夜の過ごし方も変えた。それでも思ったほど変化が出なくて…」と話すのは、都内で働く会社員のAさん（41歳）。デスクワーク中心の生活で、運動不足は自覚していたものの、「忙しくて時間が取れない」と後回しにしていたといいます。そんな中で見直したのが、“動かない時間”でした。特別な運動を始めたわけではなく、日常の中で体を動かすことを少し意識しただけ。それなのに、体の軽さや見た目に変化が出てきたといいます。
“運動不足”より深刻だったのは“動かなさ”
Aさんがまず気づいたのは、「思っている以上に動いていない」という現実でした。仕事中はほとんど座りっぱなしで、移動も最小限。帰宅後もそのままリラックスして過ごすことが多く、一日の大半を同じ姿勢で過ごしていたといいます。
“こまめに動く”だけで体が変わり始めた
そこでAさんが取り入れたのが、「１時間に１回、少し体を動かす」というシンプルな習慣。「大げさな運動ではなく、軽く立ち上がったり、体を伸ばしたり、座ったまま脚を動かすだけです」と話します。
▲デスクワーク中は座ったまま脚を軽く浮かせ、つま先をゆっくり動かしていたというAさん。無理なく下半身に刺激を入れていたそう
最初は変化を感じにくかったものの、続けるうちに夕方のだるさが軽減され、体全体が軽く感じられるように。小さな動きでも積み重ねることで、体に変化が出ることを実感したそうです。
“頑張らない習慣”の方が続けやすい
Aさんがこの方法を続けられた理由は、「頑張らなくていいこと」。ジムに通う必要もなく、特別な時間を確保する必要もない。日常の中で“止まりすぎない”ことを意識するだけなので、無理なく習慣化できたといいます。
「気づいたときに少し動く。それだけでいいので、ストレスなく続けられました」とAさん。結果として活動量が少しずつ増え、自然と体の変化につながっていきました。
痩せるために何かを始める前に、まず見直したいのが“動かない時間”。特別なことをしなくても、日常の中で少し動く習慣を取り入れるだけで、体は変わり始めます。まずは無理のない範囲で、“少し動く”を増やすことで変化のきっかけにしていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※プライバシーに配慮し、画像は生成AIで制作しています
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