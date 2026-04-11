斬新すぎる水わさびのアフタヌーンティーに感動。【リゾナーレ熱海】で初体験の味を発見する
熱海の高台に立つホテル【リゾナーレ熱海】では、春のアクティビティーが始まりました。2026年4月1日(水)から6月30日(火)まで、伊豆名産の “水わさび” を存分に楽しむユニークなアフタヌーンティーが登場。さらに5月31日（日）までは「ソラノビーチ Books&Cafe」で行われる「天空の花咲くリゾナーレ」で、自分が選んだ色に花を染めるガーベラの染色体験を楽しめます。
｜ツリーハウスでいただくアフタヌーンティー
「水わさび香る新緑のアフタヌーンティー」はわさびを使った珍しさだけでなく、樹上アスレチックなどがある「森の空中基地 くすくす」に作られたツリーハウスを貸し切って、非日常感たっぷりのひと時を過ごせます。リゾナーレ熱海に宿泊した人限定で、1回4名まで。1日2組、13時と15時スタートの各90分制で1人￥7,000です。
▲「森の空中基地 くすくす」へ
森の中の小道を通って「森の空中基地 くすくす」へ。緑のトンネルにワクワク感が高まりました。
▲森の中にあるツリーハウス
ホテルを囲む森には樹齢300年を超える大きなクスノキがあって、その木の上に作られたのがツリーハウスです。すぐ横には樹々の中に浮かぶようにしてアスレチックがあり、アフタヌーンティーが行われていない時間帯は宿泊ゲストが無料で利用できます。
｜斬新！水ワサビが主役のアフタヌーンティー
これまでも “土地柄” にこだわったアフタヌーンティーを用意してきた星野リゾートの宿泊施設。伊豆半島が日本一の生産量をほこる水わさびの産地であることから、わさびを使ったアフタヌーンティーを初開催。斬新なだけでなく、わさびの美味しさを広めたいという願いも込めています。
▲ツリーハウスの中でアフタヌーンティー
「水わさび香る新緑のアフタヌーンティー」はわさびを使ったスイーツ4種類にセイボリーは3種類。ウェルカムドリンクと無料で楽しめる数種類の紅茶をそろえます。緑豊かなテーブルはわさび田をイメージ。スイーツとセイボリーを飾る特製スタンドは、大中小の石を積み上げた伊豆特有の栽培方法「畳石式」をモチーフに、清浄な湧水が棚田のわさび田にかけ流される様子を表現しています。
▲水わさびを栽培する棚田をイメージ
スイーツなどに使われるわさびの量は控え目で、その分フレッシュなわさびを自分ですりおろしてトッピング。特に春先のわさびは冬に栄養を蓄えて、辛みを抑えたみずみずしく爽やかな風味。薬味としてのワクを超え、その美味しさを純粋に味わってもらう狙いです。
▲水わさびを擦りおろしてアレンジ
ウェルカムドリンクは「わさびの冷茶」。シャンパングラスに注がれた冷茶に、自分ですりおろしたわさびを落とします。お茶にわさびは初体験。まずは控え目に少量をトライ。すると爽やかなわさびの風味とお茶の清涼な味がマリアージュ。もう少しわさびらしさが欲しくなり、さらに擦りおろして追加。スッキリとした辛味がお茶の味を引き締めます。いっぽうの生チョコもわさびとの相性が抜群で、濃厚なチョコレートとは真逆の爽快な辛味がドッキング。多めに乗せるのがおすすめです。
▲「わさびの冷茶」と、水さわびをトッピングした生チョコ
上段の「わさび香る生チョコレート」はわさび入りで、伊豆名物の「ぐり茶」のパウダーが振りかけられています。そのままいただいても、ビターなチョコレートにほんのりわさびが香ります。いっぽうの「柑橘とわさびの爽やかなジュレ」は、オレンジのコンポートの甘酸っぱさが心地よく、上部の透明なわさびジュレでさっぱりした味わい。わさびの風味は控え目なので、多めの追いわさびで甘酸っぱさが際立ちます。
▲「わさび香る生チョコレート」と「柑橘とわさびの爽やかなジュレ」
クリームにわさびを使った濃厚なバスクチーズケーキにはわさびの葉をトッピング。追いわさびでさらに清涼感が加わりチーズの風味が引き立ちます。マカロンは中にわさびの入った柑橘のジュレをサンド。わさびと柑橘の意外な相性を楽しむことができました。
▲「バスクチーズケーキ わさびクリーム」と「ピスタチオのマカロン」
わさびの辛さに強弱をつけた3品のセイボリーも個性的。ピンチョスは、生ハムにたっぷり巻かれたわさび菜の辛みがツーンと鼻に抜けました。「わさびのポテトタルト」は、英国スタイルのアフタヌーンティーには付き物のきゅうりを使い、タルトの上にきゅうりロールをトッピング。「サーモンと柑橘のマリネ」はわさびを使ったドレッシングにニューサマーオレンジの甘酸っぱさが際立つ一品です。
▲「生ハムとわさび菜のピンチョス」。「わさびのポテトタルト」と「サーモンと柑橘のマリネ」
和食がユネスコの無形文化遺産に登録され、世界中の料理人が注目するようになった日本の “わさび”。わさびを使ったチョコレートはありますが、日本独自に発展するアフタヌーンティーにわさびを合わせたのはイノベーティブ。これから増えて欲しいと願う “わさびスイーツ” です。
｜ガーベラの染色体験「天空の花咲くリゾナーレ」
静岡県はガーベラの生産量日本一。ホテル最上階の11階にある「ソラノビーチ Books&Cafe」で2026年4月1日から5月31日まで行われる「天空の花咲くリゾナーレ」では、ガーベラ染色体験を楽しめます。好きな色に染めたガーベラを使って、夜空に打ち上がる花火をイメージする世界にひとつだけのオリジナルブーケを作ります。
時間：10時〜11時／11時〜12時 料金：１名 ￥3,500（税込）定員：各回６名 ※事前予約制
▲ガーベラ染色体験の器具（2名用）
ガーベラの花びらがパッと開く様子が花火に似ていることから、リゾナーレ熱海では染色体験を発案。はじめに白いガーベラを１輪選び、10色の染色液から好きな色を選びます。
▲スタッフがガーベラの豆知識を教えてくれます
ガーベラは世界で2,000種類ほどあり、日本でも500種類あるそうです。品種によって花びらの形も八重咲きやポンポン咲きなど違いがあって色合いも多彩です。
▲選んだ染色液をビーカーに入れます
青やブラック、パープルなど普段馴染みのない色も用意され色選びに迷いますが、ルビーを選びました。
▲花をビーカーに挿して１時間ほど待ちます
花が水を吸い上げると共に、花びらに色がついていきます。
▲30分ほどで花びらの色が変わってきました
時間と共に色も少しずつ濃くなります。さらに色を濃くしたい場合は、ブーケを作るときに染色剤の入ったカプセルをつけてもらうこともできます。
▲オリジナルブーケの出来上がり
染めたガーベラの他に3輪選び、夜空に見立てた包み紙で花火を思わせるラッピング。旅のお土産になりました。
▲「花咲く彩りモクテル」￥800
昼の時間帯に提供される「花咲く彩りモクテル」は、一番下が静岡のミカンジュース、2層目がいちごサイダーで、ガーベラや花火の豊かな色彩を表現しています。ほんのり炭酸で甘酸っぱく、春にぴったりのドリンクです。「花咲く彩りモクテル」は17時まで。17時から21時までは飴細工で花火を模した「花咲く煌めきモクテル」が登場します。
斬新とも思える「水わさび香る新緑のアフタヌーンティー」は、わさびとスイーツの抜群の相性に驚きました。さらにガーベラの染色体験「天空の花咲くリゾナーレ」では、花の色が変わることに感動。いつも様々な気づきや発見、学びがある星野リゾートの宿泊施設。ぜひこの春は【リゾナーレ熱海】で、驚きと感動を味わってみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：リゾナーレ熱海 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/＞