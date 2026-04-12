◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１１日＝星野浩司】第３ラウンド（Ｒ）が行われ、単独トップで出た昨年大会覇者のロリー・マキロイ（英国）は４バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７３で回り、通算１１アンダーにスコアを落とした。キャメロン・ヤング（米国）に首位で並ばれ、完全優勝と史上４人目の大会連覇をかけて最終日に挑む。

後続に６打差の独走状態で迎えた第３Ｒ。マキロイは出だし１番で２メートル弱のパットを外してボギー先行。３番、１０番で伸ばしたが、１１番パー４の第２打をグリーン左の池に落とし、１・５メートルのボギーパットがカップに蹴られて痛恨のダブルボギーをたたいた。直後の１２番も落とした後、１４番と１５番で連続バーディーを決めたが、１７番パー４はティーショットを大きく左に曲げてボギーとした。

マキロイは「今日は調子が良くなかった。１１番ではかなり良いセカンドショットを打ったと感じたが、少し風に流されて水に入ってしまった。優勝のチャンスを得たいなら、もっと良くなる必要がある」と語った。

２日目には２位以下に６打差をつけたが、この日はヤングに首位で並ばれ、５打差以内に１１人がいる展開となった。「まだチャンスはある。最終組にいる。チャンスを得るためには、明日もっと良くなる必要があることは分かってる」と最終日を見据えた。