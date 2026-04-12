【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】

T・ウッズは4度目でゴルフ活動中止 糖尿病、高血圧、花粉症…ありふれた薬が交通事故を起こす

今年もアメリカのオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブで“ゴルフの祭典”マスターズが始まっている。

だが、この大会を5回優勝しているタイガー・ウッズ（50）の姿は、今年もない。

タイガーは3歳の時、ハーフを48で回ったといわれる。父親は「この子はゴルフをするために生まれてきた」と言った。

アマチュア選手権を総なめにしてプロ入り。翌年、史上最年少の21歳3カ月でマスターズに優勝。プロ入りしてわずか1年足らずで世界ランキング1位、PGAツアー史上最年少賞金王に輝いた。

ツアー勝利数82勝はサム・スニードと並んで歴代タイ記録。あと1勝すれば大記録達成となる。まがうことなきスポーツ界のレジェンドである。

だが、膝の痛みや腰のケガ、不倫スキャンダル、相次ぐ自動車事故で、その1勝が手の届かないものになろうとしている。

2009年11月、タイガーの不倫を知った妻は激怒して、彼をゴルフクラブで追い回し、逃げようとしたウッズが車を急発進させて電柱に激突した。

離婚の慰謝料は100億円といわれる。不倫、商売女も入れると女性の数は120人超とも報じられた。タイガーはその後、「自分はSEX依存症」だと告白した。

ゴルフというスポーツは孤独で、すべてが自己責任。そうしたプレッシャーがタイガーの心をむしばんでいったのだろうか。

不倫相手の女性がこう言っていた。「彼はつらい時期を過ごしてきたのだし、みんな彼の没落を楽しむのではなくて、救いの手を差し伸べるべきよ」（日刊スポーツ電子版2015年9月13日）

体や心の痛みを抑えるためだろうか、薬物に手を出し、たびたび車の運転中に大事故を起こすようになった。

2017年、危険運転をしていたとして逮捕され、その後、有罪判決。原因はアヘン系鎮痛剤だった。21年にはロサンゼルス近郊で、運転していた車が道路から飛び出し横転。脚を複雑骨折する重傷で再起不能といわれた。

今回のマスターズが始まる直前の3月27日にも、フロリダ州の自宅近くで車を運転中に交通事故を起こし、DUI（飲酒運転または薬物の影響下で運転）の疑いで逮捕・起訴されてしまった。アルコールは検出されなかったが、尿検査を拒否した。彼のポケットから麻薬性鎮痛薬2錠が見つかったと報じられている。

トランプ大統領はコメントを発表し、「気の毒だ。彼は素晴らしい人だが、何らかの問題を抱えているようだ」と言った。トランプに同情されるようになったのか……。

19年のマスターズ最終日、タイガーはトップのモリナリに2打差の11アンダー、2位でスタートした。モリナリがアーメンコーナーの12番で池に入れ脱落。シャウフェレがトップに立ち、実力者のダスティン・ジョンソン、ケプカも追い上げ、4、5人がトップに並ぶ大混戦。

アーメンコーナー最後のパー5で、タイガーがドライバー、セカンドともにスーパーショットを放ち、次のパー3でもバーディーを奪い単独首位に立った。

2打差リードで迎えた最終ホール。ドライバーがやや右に飛んだ。グリーンを直接狙うのはリスクがあると読んだタイガーは、スライスボールで手前にレイアップ。タイガーの後を大勢のギャラリーがついてくる。3打目でグリーンに乗ると、地鳴りのような歓声が沸いた。タイガーが涙を拭くようなしぐさを見せる。パーは逃したがボギーパットを沈めた。一瞬、タイガーは沈黙した後、雄たけびを上げた。

息子を抱き上げ、母親や娘たちと抱き合った。14年ぶりのグリーンジャケットだった。“奇跡”に世界中のゴルフファンは歓喜して泣いた。タイガーよ、もう一度グリーンに立つ君を見たい。 （文中一部敬称略）

（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）