警察官を装って売春婦を襲い続けた「大久保の刃物男」。立ちんぼしている女性に私服警官を偽って声をかけ、防犯カメラに映らないように別々にホテルへ行って性行為を強要。わずか10か月間に、発覚しているだけで4人の女性を襲い、金銭を奪った。

警察官を装って売春婦を襲い続けた「大久保の刃物男」の戦慄の手口とは【裁判傍聴記・前編】 から続く

被害者はAさん（21歳）とBさん（22歳）以外に、未成年のCさん（16歳）とDさん（15歳）もいた。いずれも警察官を装った難波被告から被害を受けた。

18歳未満の児童と買春すると「児童買春・児童ポルノ禁止法」（通称）違反になる。罰則は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金だ。

また被害者が16歳未満の場合は、同意があっても不同意性交等罪が成立する。法定刑は5年以上の拘禁刑。（被害者が13歳以上16歳未満で、加害者との年齢差が5歳未満の場合は例外あり）

Cさんには「見逃して欲しいんだったら、体を差し出して」と脅して口腔性交をさせて、2万5000円を強奪した。Dさんにもニセの警察手帳を見せ、逮捕すると脅して性交した。

Dさんは「警察から連絡がありました。犯人の携帯から自分が写った写真とマイナンバーカードの画像があったと。パパ活してたことを話したら、処罰されるかもと思っていて、最初は話せなかった」と。

難波被告は、弁護士からの質問に「椅子に座ったDさんの姿を撮影した。15歳であることを確認して、何もしなかったことを証明するためにマイナンバーカードを撮影した」と主張した。しかし、その発言は論理的に破綻していて、言い訳にしか聞こえない。

強姦致傷、強盗などで服役していた難波被告

実は難波被告は前科3犯だった。強姦致傷、強盗などで懲役16年の判決を受けて服役していた。累犯（同じ犯罪を繰り返すこと）前科もある。

難波被告は「（以前の）判決には納得していない部分もありました。事実と違っていたことも。（強姦致傷は）合意の上での性交だった」と。控訴したが棄却、上告して棄却された。

検察官が難波被告に質問した。「4人の証言を聞いて謝罪したいという気持ちはありますか」と。

すぐに弁護士が「異議があります」と遮った。「（被告人は）否認していますので」

難波被告は4人への犯行について、すべて否認していた。当然だが、反省している様子は見られない。

求刑と同じ懲役25年の判決

2025年9月22日、判決当日――。

被告人席に座った難波被告は、ゆっくりと傍聴席を見回した。

判決は懲役25年。検察官の求刑と同じだった。裁判長は判決理由を説明した。

「Aさん（21歳）にナイフを見せて、言うことを聞かないと殺すと。Aさんの供述は一貫していて、具体的で、逮捕状も氏名、住所、電話番号を後から記入する欄があるなど、特徴的な形式。被告人の供述はヘルスケアアプリの記録と一致しない。

Bさん（22歳）に『逮捕する、言うことを聞くなら見逃してやる』と。Bさんはホテルを出て、1分後に友人にメールして現金7万円を奪われたと相談した。被告人の携帯にBさんとマイナンバーカードの画像。脅されたことと整合する。

Cさん（16歳）は手帳と逮捕状について供述した。職務質問された被告人が持っていたものと酷似。被害直後に友人に2万5000円を奪われたと被害相談した。補導される恐れがあるのに被害を訴えた。供述は信用できる。

Dさん（15歳）は「逮捕されたくない、児童相談所に行きたくない」など、体験したものでしかできない証言をした。

警察沙汰になるのを恐れる女性の弱みにつけ込んだ悪質な犯行。尿を飲ませるなど、人格を無視した。守るべき十代半ばの被害者もいる。10年を超える前科もある。出所後7か月での再犯。強い非難に値し、犯罪志向は根深い。巧妙で悪質性が高い。不合理な弁解に終始し、反省が全くない。求刑通りの刑が相当と判断した」

被告人はまっすぐ前を向いていた。無表情で、少し顔を赤らめていたが、まったく感情が分からない。

AさんやBさんが勇気を出して被害申告したことで、難波被告の一連の犯行が明るみになった。法廷でAさんは、被害届を出した理由を証言した。

「ほかにも被害者が増えるんじゃないかと。とにかく犯人が憎いです。ほかの被害者の方が勇気を出して名乗り出てくれたおかげで、私も証人として出ることができた」と。

検察官から「犯人の処罰についてどう思いますか？」という質問に対する言葉が、今でも忘れられない。Aさんは、はっきりと言い切ったのだ。

「残りの余生を刑務所の中で過ごして欲しい」と。

文/青山泰 内外タイムス