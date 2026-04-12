『仮面ライダーゼッツ』エージェント美浪に コードナンバー：シックス（平川結月）が登場
『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズで万津美浪（演：八木美樹）の正体が「コードナンバー：セブンティーン」であることが判明し、各所にちりばめられた伏線が話題を呼んでいる東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信中のTTFCオリジナルスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』。『エージェント美浪』12日配信のエピソードで【Mission5】が完結。19日から【Mission6-1】が会員見放題配信開始となる。
12日放送の『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ「Case30 処する」で明らかになった万津美浪（演：八木美樹）の正体と、その使命。TTFCオリジナル『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』のタイトルだけでなく、当初から出現していたキャットナイトメアの謎がテレビシリーズ本編によって解明されるなど『ゼッツ』と『エージェント美浪』のクロスオーバー度もアップして注目度も上がっている。
【動画】『エージェント美浪』Mission6の予告映像
19日からの『エージェント美浪 Mission6』には、テレビシリーズ本編での再登場で話題となっている「コードナンバー：シックス」を演じる平川結月も出演。美浪の今回のミッションは「ドリームラーニングを習得せよ」。既にCODEとは距離を置いている美浪に、「コードナンバー：セブンティーン」と呼んで近づく、ゼロ（声：川平慈英）。美浪がドリームラーニングを習得しなければならない理由とは？CODEのエージェントであるシックスがどのように美浪と関わっていくのか？予告映像で、その一端を楽しめる。
【動画】『エージェント美浪』Mission6の予告映像
19日からの『エージェント美浪 Mission6』には、テレビシリーズ本編での再登場で話題となっている「コードナンバー：シックス」を演じる平川結月も出演。美浪の今回のミッションは「ドリームラーニングを習得せよ」。既にCODEとは距離を置いている美浪に、「コードナンバー：セブンティーン」と呼んで近づく、ゼロ（声：川平慈英）。美浪がドリームラーニングを習得しなければならない理由とは？CODEのエージェントであるシックスがどのように美浪と関わっていくのか？予告映像で、その一端を楽しめる。