◇国際親善試合 日本1―2米国（2026年4月11日 米国・サンノゼ）

FIFAランキング5位の女子日本代表「なでしこジャパン」は11日（日本時間12日）、カリフォルニア州サンノゼで同2位・米国代表との国際親善試合に臨み、1―2で敗れた。今月2日にニルス・ニールセン前監督の退任が発表され、来年6月開幕の女子W杯に向けて再出発を切った一戦。コーチの狩野倫久氏が監督代行を務めた。

ハイプレスで圧力をかける時間帯もあったが、前半9分にFKから押し込まれて失点。後半開始早々には自陣右サイドでボールを奪われ、カウンターを止められず追加点を許した。反撃は同16分。MF浜野まいかが送ったクロスのこぼれ球をMF林穂之香が頭でつなぐと、ゴール前のFW植木理子がヘディングでゴールに流し込んだ。さらに同34分、CKの流れから再び植木が決定機を迎えたが、素早く反転して左足を振ったシュートはGKの正面。終盤は押し込む時間もあっただけに、植木は「いい攻撃ができている部分もあった。やっぱり勝ちたかった」と悔しさをにじませた。

7日間で米国と3試合戦う3連戦初戦は黒星スタート。今後は中2日で試合が続き、14日（同15日）にシアトル、17日（同18日）にコマースシティーで対戦する。