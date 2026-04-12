アメリカに惜敗「やっぱり勝ちたかった」。なでしこ植木理子が貴重な反撃弾「自分らしいゴールではあったかな」
１点差に詰め寄ったが、あと一歩及ばなかった。
アメリカとの３連戦に臨んでいる日本女子代表。現地４月11日の第１戦は、１−２で敗れた。９分にラヴェル、48分にヒープスの得点で２点のリードを奪われる。61分に植木理子のヘディングシュートで１点を返すも、反撃もここまでだった。
試合後のフラッシュインタビューで、植木は「やっぱり勝ちたかったところが一番」と悔しさを滲ませる。
「自分自身も決められるチャンスもありましたし、良い攻撃ができている部分があったので。勝ちたかったです」
自身の得点に関しては「どんな時でもゴールを狙っているっていうのは、自分の良さ」と胸を張る。藤野あおばのクロスのこぼれ球を林穂之香が頭でつなぎ、最後は植木がヘッドで流し込んだ。
「良い場所に入れて、最後は得意のヘディングだったので、自分らしいゴールではあったかなと思います」
79分には、左CKの流れから、セカンドボールをピタリと収め、反転からシュート。相手GKにキャッチされたが、惜しいチャンスだった。
「ゴール前では準備していますし、泥臭いゴールでもゴールだと思うので、そこは狙っていたんですけど、あれはやっぱり決めなければいけないシーンだった」
次は14日、２戦目に挑む。背番号９は「１戦目は負けてしまいましたけど、あと２戦、勝ち越して、勝利という形で日本に帰りたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】植木理子のヘッド弾＆巧みな反転シュート
アメリカとの３連戦に臨んでいる日本女子代表。現地４月11日の第１戦は、１−２で敗れた。９分にラヴェル、48分にヒープスの得点で２点のリードを奪われる。61分に植木理子のヘディングシュートで１点を返すも、反撃もここまでだった。
試合後のフラッシュインタビューで、植木は「やっぱり勝ちたかったところが一番」と悔しさを滲ませる。
自身の得点に関しては「どんな時でもゴールを狙っているっていうのは、自分の良さ」と胸を張る。藤野あおばのクロスのこぼれ球を林穂之香が頭でつなぎ、最後は植木がヘッドで流し込んだ。
「良い場所に入れて、最後は得意のヘディングだったので、自分らしいゴールではあったかなと思います」
79分には、左CKの流れから、セカンドボールをピタリと収め、反転からシュート。相手GKにキャッチされたが、惜しいチャンスだった。
「ゴール前では準備していますし、泥臭いゴールでもゴールだと思うので、そこは狙っていたんですけど、あれはやっぱり決めなければいけないシーンだった」
次は14日、２戦目に挑む。背番号９は「１戦目は負けてしまいましたけど、あと２戦、勝ち越して、勝利という形で日本に帰りたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】植木理子のヘッド弾＆巧みな反転シュート