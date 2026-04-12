◇オランダ1部 アヤックス3―0ヘラクレス（2026年4月11日 アルメロ）

アヤックスのDF板倉滉が戦列復帰を果たした。敵地のヘラクレス戦で先発し、1月24日のフォレンダム戦以来の出場。背中に問題を抱えていた板倉は前節3日のトウェンテ戦でベンチ入りしたが、出場機会はなかった。この日はボランチで危なげないプレーを見せて後半21分まで出場した。

3月22日のフェイエノールト戦で右太腿裏に違和感を訴えて途中交代し、3月下旬に行われた日本代表の英国遠征が不参加となったDF冨安健洋は板倉と交代で出場。しかし、投入から10分後の後半31分にペナルティーエリアの手前で後方から相手選手のシャツを引っ張って倒した。当初は警告を受けたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入で決定機の阻止と判断され、同34分に一発退場となった。

アヤックスのガルシア監督は退場の場面を振り返り「五分五分だったと思う。退場の判定も理解できる」と指摘。一方で「私にとって無失点を維持することが重要だった。彼のおかげで達成できた。彼は正しいことをしたと思う」と冨安を擁護した。