◇インターリーグ メッツ6―11アスレチックス（2026年4月11日 ニューヨーク）

メッツ・千賀滉大投手（33）が11日（日本時間12日）、本拠でのアスレチックス戦に先発。2回1/3を投げてメジャー自己ワーストとなる7失点で2敗目を喫した。チームも4連敗となり「こういう時こそ、まずは試合をつくるっていうのがすごい大事だと思うんですけど、それができなかったことが悔しい」と唇をかんだ。

初回こそ無失点で切り抜けたものの、味方が先制した直後の2回に連打と2四球で押し出しの同点。さらに併殺崩れの間に勝ち越しを許した。3回には2本の本塁打を浴びるなど5失点。わずか2回1/3での降板に、本拠に詰めかけたファンからはブーイングが巻き起こった。

打ち取った当たりが内野安打になるなど、不運な部分もあったが「全体的に、フォーシームがストライクゾーンにほしい時に行かないっていうところが、やっぱり後手後手に回ったのかなと思います」と反省点を口にする。

「先発だったら、やっぱりちゃんとストライクゾーンでしっかり勝負しに行くとか、そういうのが大事だと思うので。不運があってもそれも野球なので、しっかり自分の中で次、同じミスをしないようにっていうところを言い聞かせながら準備したい」と前を向いた。