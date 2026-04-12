昨季カル・ローリー捕手の大活躍でア・リーグ優勝決定シリーズに進出、ワールドシリーズ一歩手前まで行ったマリナーズが苦しんでいる。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。

開幕から14試合でチーム打率は.190の最下位。OPS.608は29位だ。防御率は2.86で3位と投手陣は頑張っているが、おかげで成績は5勝9敗でア・リーグ西地区の最下位に沈んでいる。最も深刻なのは、主軸――カル・ローリー、フリオ・ロドリゲス、ジョシュ・ネイラーの不振だ。3人揃って打率は.150以下、本塁打はわずか1本。ロドリゲスとネイラーには長打がない。

その中でも最も厳しい視線を浴びているのがカル・ローリーだ。昨季は60本塁打という記録的なシーズンを送ったが、今季はここまで打率.135、1本塁打、21三振だ。ローリーはキャンプ中から調子は良くなかった。オープン戦は32打数8安打、12三振と苦しみ、ワールドベースボール・クラシック（WBC）でも9打数無安打で途中からウィル・スミスにスタメンを奪われた。

2025年にローリーが大ブレークした要因の一つは対左投手の改善だった。だが今季は、特にストライクゾーン中央の球への対応が大きく落ちている。コンタクト率が悪化し、ゾーン内のコンタクト率は80.7％から67.6％に低下、全体でも78.4％から67％になっている。速球への対応も深刻で、4シームの空振り率は26.4％から48.1％へ急増、バットに当たっても強い打球になっていない。

ハードヒット率は2025年の49.6％から19.4％に下がっている。もっとも、ローリーは昨季もスロースタートだった。開幕13試合で打率.184、2本塁打と苦しんだが、その後は爆発的に本塁打を量産した。11日のアストロズ戦は今季15試合目になる。