ニトリ デコホームのインナー新作♡モダール素材で快適な毎日へ

おうち時間も外出も快適に過ごしたい方に♡ニトリ デコホームから、なめらかな肌触りが魅力のモダール素材シリーズが登場しました。インナーからルームウェアまで揃うラインナップで、毎日着たくなる心地よさときれい見えを両立。春夏にぴったりの新アイテムをチェックしてみてください♪

モダール素材の魅力♡

今回のシリーズに使用されているモダール素材は、ブナの木を原料とした再生繊維。シルクのようになめらかな肌触りと、高い吸湿・放湿性が特徴です。

肌に触れたときの摩擦が少なく、しっとりとしたやさしい着心地を実現。室内のリラックスタイムはもちろん、在宅ワークやちょっとした外出にも活躍します。

LILLIAN CARAT×鈴木ゆうか♡春夏カタログ最新LOOK特集

インナー＆ウェア全ラインナップ

「モダール半袖Tシャツ レディース」は各1,990円（税込）、カラーはホワイト・グレー・ブラック、サイズはM・L。

「モダールルームパンツ レディース」は各2,490円（税込）、カラーはグレー・ブラック、サイズはM・L。

「モダールショーツ レディース」は各599円（税込）、カラーはブラック・ブラウン・モカ、サイズはM・L。

「モダールタンクトップ レディース」は各999円（税込）、カラーはホワイト・グレー・ブラック、サイズはM・L。

どれもレーヨン（モダール）を中心とした素材で、軽やかで伸縮性のある着心地です。

快適さとデザイン性を両立

通気性に優れ、汗ばむ季節でもムレにくく快適な着用感をキープ。肌に張りつきにくいため、春夏のデイリーウェアとしてぴったりです。

シンプルで洗練されたデザインなので、部屋着としてはもちろん、ワンマイルウェアとしても活躍。コーディネートの幅が広がります。

毎日着たくなる心地よさ

ニトリ デコホームのモダールシリーズは、肌触り・機能性・デザインのバランスが魅力のアイテム♡快適な着心地で、日常をよりリラックスした時間へと導いてくれます。

インナーからルームウェアまで揃えて、心地よい暮らしを楽しんでみてください♪