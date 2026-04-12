スポーツに親しむ社会の実現に向け、優れた取り組みを顕彰するコンテスト「Ｓｐｏｒｔ ｉｎ Ｌｉｆｅアワード」（スポーツ庁主催）で、松江市の造園土木会社「松浦造園」が大賞（最優秀賞）を受賞した。

腰痛や肩こりといった職業病の改善を目的に始めた独自の体操が社内に浸透し、健康への意識向上につながったことが評価された。（北瀬太一）

１９６１年創業の松浦造園は従業員約６０人の建設事業者で、土木や造園工事を基盤に農林業なども手がけている。仕事柄、多くの従業員が、中腰など同じ姿勢で長時間の作業にあたらなければならず、慢性的な腰痛や肩こりなどに悩まされてきた。

職場環境の改善策を考えていた同社の松浦隆介社長（６１）は数年前、松江市のヘルスケア新興企業「フジイコーポレーション」の藤井寛幸社長（３７）が取り組む事業内容を雑誌で知った。藤井社長は作業療法士の資格を持ち、建設会社などに勤務する社員の健康対策を積極的に展開。松浦社長は「従業員が気持ちよく働ける職場を作りたい」との思いが強まり、コンサルタント契約を結んだ。

藤井社長や理学療法士が松浦造園の仕事現場を視察し、従業員から聞き取りを行うなどして改善策を探った。その結果、造園と土木部門で働く人は特に腰や肘への負担が大きいことがわかり、考案された股関節や手首をほぐすストレッチ体操を２０２３年度から始業前に取り入れた。「腰痛がなくなった」「体の柔軟性が戻った」などの声を受け、２４年度からは林業部門でも始めたという。

倉庫を改装、ジムに

その後、体の不調が軽減された有志らが「体操部」を設立し、スポーツ大会も企画した。２５年春には会社の倉庫を改装してジムを整備するなど、健康や体力づくりへの意識が高まっている。

松浦造園のアンケートでは、ストレッチ体操を導入して以降、腰痛を抱えていた従業員は半分の７人に減ったという。体の不調で作業効率が低下すると、労災事故にもつながりかねないだけに、松浦社長は「健康について従業員同士で話す機会が増え、社内の雰囲気も良い方向に向かっている。体の不調を訴える従業員を一人でも減らしていきたい」と話している。