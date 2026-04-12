春らしい陽気の日が増えてきて、外を歩くのも気持ちよく感じられるようになってきました（花粉さえなければ……）。桜の見頃は終わってしまいましたが、「春の花」はそれだけではありません。そこで今回は、「じゃらん 春らしさを感じる花絶景ランキング」をもとに、4月〜5月が見頃のスポットを抜粋して、「春の花絶景」ランキングTOP3を紹介します。

春の花に癒される「絶景スポット」は…

近ごろ暖かい日が増えてきて、冬物をクリーニングに出したという人も多いのではないでしょうか。気温が上がると、お出かけも楽しくなりますよね。通勤途中の道ばたや、買い物帰りの公園でも、少しずつ春の色が目に入るようになってきました。

春の花といえば「桜」が定番ですが、桜に負けじと心を弾ませる春のシンボルはそれだけではありません。

そこで今回は、株式会社リクルートが運営する旅行情報サイト『じゃらんニュース』が作成した「じゃらん 春らしさを感じる花絶景ランキング」をもとに、4月〜5月に見頃を迎える春の「花絶景」ランキングTOP3を紹介します。

【調査概要】

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：全国20代〜50代

■有効回答数：1,054名

■調査実施期間：2025年12月24日（水）〜2026年1月5日（月）

■調査機関：インテージ

第3位：かみゆうべつチューリップ公園（北海道）…見頃：例年5月1日〜5月31日

（かみゆうべつチューリップ公園（北海道）／PIXTA）

第3位にランクインしたのは北海道紋別郡湧別町（もんべつぐん・ゆうべつちょう）の「かみゆうべつチューリップ公園」。12.5万m2の広大な敷地に約200品種・120万本もの花々が一斉に咲き誇る日本最大級のチューリップ畑で、色とりどりのチューリップが描き出す幾何学模様の花畑は圧巻。展望台から眺めるとまるで絵画のような美しさを楽しめます。

園内にはオランダ風車やフォトスポットも多く、散策しながらゆったりと春の空気を味わえるのも魅力です。開花時期に合わせて開催される「チューリップフェア」では、球根や切り花の販売、地元グルメも楽しむことができ、北海道の春を全身で感じられる特別な場所となっています。

第2位は、圧巻の藤棚が広がる“花の楽園”

第2位：あしかがフラワーパーク（栃木県）…見頃：例年4月中旬〜5月中旬

（あしかがフラワーパーク（栃木県）／PIXTA）

第2位は、栃木県足利市の「あしかがフラワーパーク」。四季を通じて多彩な花々が楽しめる「花の楽園」として知られ、特に有名なのが、栃木県天然記念物にも指定されている大藤。樹齢130年以上の藤がつくる幻想的な藤棚や、80m続く白藤のトンネルは圧巻です。

見頃となる4月中旬〜5月中旬には、世界的にも高い評価を受ける「ふじのはな物語」が開催されます。季節ごとに8つのテーマで庭園が彩られ、訪れるたびに異なる表情を楽しめる点も魅力のようです。

第1位：菜の花公園（長野県）…見頃：5月初旬

（菜の花公園（長野県）／PIXTA）

第1位に輝いたのは、長野県飯山市の「菜の花公園」でした。千曲川（ちくまがわ）東岸の小高い丘に位置し、眼下にはゆるやかに流れる千曲川、正面には残雪を抱く関田山脈が広がる、開放感あふれる眺望が魅力です。

毎年5月3〜5日に開催される「いいやま菜の花まつり」では、広大な菜の花畑が最盛期を迎え、菜の花迷路や地元イベントが公園一帯をにぎわせます。童謡「おぼろ月夜」の舞台としても知られ、歌碑が置かれた園内には、どこか懐かしさを感じる日本の原風景がそのまま残されています。

自然の美しさと地域文化が調和した、春のうちにぜひ訪れたい名所です。

春は桜だけじゃない…「花絶景」ランキングTOP3

春の「花絶景」ランキングTOP3は、菜の花公園を筆頭に、あしかがフラワーパーク、かみゆうべつチューリップ公園となりました。どのスポットも、春のおでかけ欲を刺激するワクワク感にあふれています。

今度のお休みにはぜひ、パートナーやご家族を連れて足を運んでみてはいかがでしょうか。