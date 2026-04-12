俳優の鈴木福（21）の妹で、女優の鈴木夢（19）が11日、自身のインスタグラムを更新。韓国留学を報告した。

「実は今、留学で韓国に来ています！」と報告。「ミュージカルに目覚めた時、ダンスをもっと頑張りたいと思った時、いつか海外で学べたらな、なんて考えていました」とし、「それが今こうして形になって、嬉しい気持ちと同時に、気が引き締まる思いです」とつづった。

「ホストファミリーも温かく迎え入れてくださって、多国籍の友達もできて、韓国語と英語での会話で、まだまだ分からない事も多いですが、楽しく過ごしています！刺激がいっぱい！笑」と記した。

「エンタメの最先端である韓国で学べること、その環境に感謝し、1日1日を大切に、たくさん吸収して、強くなって帰ります！」と意気込み。「少しだけ形は変わりますが、SNSは発信していきますので、これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

「#韓国」「#留学」「#語学留学」「#ダンス留学」「#韓国留学」と添えた。

フォロワーからは「楽しみながら頑張って」「応援してるよ」「素晴らしい」「ミュージカル出演待ってるよ」「すごすぎる」などエールが送られている。