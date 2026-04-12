Hi-STANDARD、史上初の3人そろって地上波番組出演！超貴重なインタビューが実現

4月12日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、「Hi-STANDARD」を特集する。

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日本のみならず海外でも圧倒的な人気を誇り、インディーズのアーティスト初となる国内外累計ミリオンセールスも記録。バンドシーン、さらにはファッションなどのカルチャーにも大きな影響を与えてきたHi-STANDARD。

地上波のテレビ番組に出演することはほとんどなかったハイスタだが、今回はメンバーの横山健（G）、難波章浩（Vo.B）、ZAX（Dr）――史上初となる3人そろっての地上波番組出演も実現。

なぜハイスタは日本の音楽シーンを変える先駆者になったのか。画期的な活動の裏側をひも解く超貴重なインタビューを届けていく。

1999年に完全インディーズのレコード会社「PIZZA OF DEATH RECORDS」を設立し、国内のインディーズのあり方を180度覆したハイスタ。

当時まだ20代だった彼らは、どうやって自らの会社を設立したのか？ 今回は当時のエピソードをメンバーが事細かに披露。

さらに、NOFXやGREEN DAYら、アメリカの人気バンドとの共演を矢継ぎ早に実現してきたハイスタが、手探り＆体当たりだった人脈開拓メソッドや海外アーティストとの交流も回顧。英語詞へのこだわりや意外な音楽ルーツも明らかに。

スタジオには、音楽ジャーナリスト・鹿野淳、綾小路 翔（氣志團）、MAH（SiM）が集結し、ハイスタの魅力を熱弁。

さらに、ファンを公言するTAKUMA（10-FEET）や、ダイスケはん（マキシマム ザ ホルモン）からのコメントも。

はたして、プロのバンドマンたちも心酔するハイスタのスゴさとは？ 多角的な視点からあらためて浮き彫りになるハイスタの魅力に注目だ。